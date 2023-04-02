Курский губернатор сообщил о семи раненых при обстреле села

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил 2 апреля о миномётном обстреле украинскими военными села Николаево-Дарьино в Суджанском районе. По его сведениям, ранения получили 7 человек.

В своём телеграм-канале Старовойт написал, что в момент обстрела пострадавшие занимались уборкой на кладбище. "Среди них трое детей и девушка-подросток с осколочными ранениями легкой и средней тяжести. Одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжелые ранения", - пишет Старовойт. Он также отметил, что были повреждены заборы, фасады и окна на территории четырех домовладений.

После начала российского военного вторжения в Украину, которое многие страны мира осудили как жестокую и ничем не спровоцированную войну, власти приграничных регионов России, в том числе Курской и Белгородской областей, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. В Киеве это, как правило, не комментируют.

Генштаб Вооруженных сил Украины в воскресенье, в ежедневной сводке, сообщил о пяти ракетных и 22 авиационных ударах за сутки. В частности, отмечается, что наиболее массированный обстрел произошел в городе Константиновка Донецкой области, по которому были нанесены два ракетных удара. Вёлся также массированный обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате шесть человек погибли и восемь ранены, повреждена гражданская и военная инфраструктура города.

Минобороны России удар по Константиновке не комментировала. Москва отрицает намеренные атаки против гражданских объектов и гражданского населения.