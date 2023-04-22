Курскую область обстреляли более 20 раз. Жертв нет

Утром 22 апреля украинская армия обстреляла Курскую область, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, со стороны Украины зафиксировано "больше 20 прилётов". Жертв и разрушений в населённых пунктах нет, повреждены сети электроснабжения – без электричества остаются жители трёх населённых пунктов.
Вчера о падении украинских беспилотников сообщали власти Брянской и Курской областей. В первой дрон упал на жилой дом – пострадавших нет. На территории другой беспилотник атаковал трактор-погрузчик – водитель не пострадал.
За те же сутки, по данным Генштаба украинской армии, Россия нанесла по территории Украины три ракетных и 30 авиационных ударов, а также совершила 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. О пострадавших не сообщается.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине апреля 2023 года в результате боевых действий погибли 8534 мирных жителя, 14 370 пострадали. Эти данные могут быть неполными.
- По подсчётам издания "Новая газета Европа", к началу февраля 2023 года от обстрелов в России и в аннексированном ею Крыму пострадали 168 человек.
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