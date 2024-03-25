Кыргызстан рекомендовал своим гражданам пока не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Кыргызстана призвало граждан республики воздержаться от поездок в Россию без необходимости. Об этом в интервью кыргызской службе Радио Свобода сказал заместитель главы Консульского департамента МИД Бакыт Кадыров. По словам чиновника, после нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 22 марта российские спецслужбы усилили контртеррористические меры и ужесточили проверки на границах. МИД рекомендует отложить поездки в Россию, пока меры повышенной безопасности действуют.

Таджикская диаспора в России настоятельно советует находящимся в стране таджикам проявлять осторожность, опасаясь роста ксенофобных преступлений. Издание "База" сообщает, что главы таджикских сообществ подготовили рекомендации для сограждан не посещать массовые мероприятия и не выходить из дома по вечерам. Также, по словам источников "Базы", ряд работодателей попросил своих сотрудников — граждан Таджикистана сдать актуальные личные данные, включая адреса проживания.

О нескольких инцидентах ксенофобной агрессии уже сообщила таджикская служба Радио Свобода. В городе Благовещенске Амурской области неизвестные подожгли торговый павильон, принадлежавший мигрантам – как заявил мэр города Олег Имамеев, "очевидно, на национальной почве". В Калуге группа неизвестных избила на улице трех граждан Таджикистана, один из них был госпитализирован. Из различных регионов России поступают сообщения о том, что клиенты отказываются от услуг таксистов таджикской национальности. Они требуют отменить заказ, если узнают, что водитель - таджик или уроженец Таджикистана.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании по обеспечению правопорядка заявил, что места проживания трудовых мигрантов в городе будут "взяты под особый контроль", не уточнив, в чём он заключается. Мигрантов активно проверяют и в других регионах России. Нижневартовские полицейские в одном из общежитий города задержали 14 иностранцев, сообщает 72.ru. А в Приморском крае власти объявили ужесточение контроля за мигрантами, для этого задействуют в том числе бойцов подразделения "Тигр-правопорядок".