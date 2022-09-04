В Грузии опротестовали литургию на русском языке в главном соборе

Представители оппозиционной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) и прозападные общественные деятели выразили возмущение проведением церковной службы на русском языке в главном кафедральном соборе Грузии Светицховели в древней столице страны Мцхета.

Ряд оппозиционных телекомпаний показали кадры, где отчётливо слышна литургия на русском либо древнеславянском языке.

Оппозиционеры считают, что этот факт свидетельствует о "раболепстве грузинских властей" и Грузинской православной церкви перед Россией и Русской православной церковью.

Настоятель Храма Светицховели архимандрит Илья (Кавсадзе) пояснил, что литургия совершалась не на русском а древнеславянском языке, и он не имел права отказывать православным из России, Беларуси либо Болгарии, молиться на родном языке.

Представитель грузинской патриархии дьякон Андрия Джагмаидзе отметил, что грузины, живущие в России и других православных странах, также имеют возможность молиться и совершать литургию на родном, грузинском языке.

Одновременно в Грузии разразился скандал в связи с обнаружением в Батуми русскоязычной школы. По неподтверждённым данным, там учились по российским программам дети россиян, переехавших в Грузию после начала войны в Украине.

После протестов оппозиции и оппозиционных СМИ министерство просвещения Грузии заявило, что школа не аккредитована и будет закрыта.

Департамент расследований Минфина Грузии начал расследование по признакам финансовых нарушений.