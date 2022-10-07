Российский "Мемориал" получил Нобелевскую премию мира

Лауреатами Нобелевской премии мира стали российский "Мемориал", белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод. Об этом было объявлено 7 октября в столице Норвегии Осло.

В прошлом году лауреатами были главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Большую часть финансовой составляющей награды – около 40,2 миллионов рублей по курсу доллара на декабрь 2021 года – Муратов передал в российские благотворительные фонды. Помимо этого, некоторую сумму он пожертвовал на создание фильма о положении журналистов в России, а также раздал премии сотрудникам "Новой газеты".

В июне 2022 года Муратов продал свою медаль Нобелевской премии мира за 103,5 миллиона долларов на аукционе в США. Имя покупателя неизвестно. Это не первый случай продажи нобелевской медали, но, как сообщалось, он стал самым дорогим за всю историю премии.

Вырученные средства от продажи награды Муратов пообещал направить в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на помощь украинским детям и их семьям, бежавшим из Украины после вторжения в неё российских войск.