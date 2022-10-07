Российский "Мемориал" получил Нобелевскую премию мира

Лауреатами Нобелевской премии мира стали российский "Мемориал", белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод. Об этом было объявлено 7 октября в столице Норвегии Осло.
В прошлом году лауреатами были главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
Большую часть финансовой составляющей награды – около 40,2 миллионов рублей по курсу доллара на декабрь 2021 года – Муратов передал в российские благотворительные фонды. Помимо этого, некоторую сумму он пожертвовал на создание фильма о положении журналистов в России, а также раздал премии сотрудникам "Новой газеты".
В июне 2022 года Муратов продал свою медаль Нобелевской премии мира за 103,5 миллиона долларов на аукционе в США. Имя покупателя неизвестно. Это не первый случай продажи нобелевской медали, но, как сообщалось, он стал самым дорогим за всю историю премии.
Вырученные средства от продажи награды Муратов пообещал направить в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на помощь украинским детям и их семьям, бежавшим из Украины после вторжения в неё российских войск.
- Нобелевская премия мира вручается с 1901 года за "выдающийся вклад в дело укрепления мира". За 120 лет её присудили 109 лицам и 25 организациям. Среди лауреатов 18 женщин, в том числе самая молодая награждённая – 17-летняя пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которая получила премию в 2014 году. Международный комитет Красного креста был награждён Нобелевской премией мира трижды.
- Нобелевскую премию мира за всю её историю получили трое граждан СССР и России: правозащитник Андрей Сахаров, президент СССР Михаил Горбачёв и редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.