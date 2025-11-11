Лавров впервые дал интервью после сообщений о своей опале

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые дал интервью российским СМИ после сообщений о своём отстранении от дел. Ранее западные издания предполагали, что чиновник мог потерять должность из-за сорвавшегося саммита президентов США и России.

«Есть такая шутка: наша совесть чиста, мы ею редко пользуемся. Но в данном конкретном случае это совершенно так»

Чиновник пропустил заседание Совета безопасности и впервые за несколько лет не был назначен главой делегации России на саммите G20 в Йоханнесбурге. В Кремле отстранение министра отрицали, заявляя, что он продолжает "активную работу".

В опубликованном во вторник интервью Лавров опровергает информацию газеты Financial Times, написавшей, что переговоры Путина и Трампа сорвались после того, как Лавров передал в ходе телефонного разговора госсекретарю США Марко Рубио список жёстких требований Москвы к условиям мира в Украине.

Министр заявил, что меморандум был передан ещё до разговора Путина с Трампом, после которого тот объявил об их готовящейся встрече. Он отрицает, что его разговор с Рубио был напряжённым, как писала FT.

В интервью Лавров заявил, что в переданном США меморандуме были зафиксированы договорённости предыдущей встречи Путина и Трампа, "как это казалось" Москве. После разговора с Рубио должны были быть организованы встречи сотрудников внешнеполитических и военных ведомств двух стран, говорит он, и, предположительно, спецслужб.

"Есть такая шутка: наша совесть чиста, мы ею редко пользуемся. Но в данном конкретном случае это совершенно так", — заявил министр, давая понять, что не считает Москву ответственной за срыв саммита в Будапеште.

Новость дополняется