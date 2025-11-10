"Будет вам Лавров". Кремль опровергает опалу главы МИД России

Продвижение российских войск на Запорожском направлении

Россия продолжает уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины

Виктор Орбан договорился с Дональдом Трампом об отсрочке санкций за покупку Венгрией нефти в России. Владимир Зеленский обвиняет венгерского премьера в преследовании личных интересов

Дмитрий Песков опровергает слухи о том, что Сергей Лавров попал в опалу Кремля и не знает содержания «мирных предложений» Орбана

Шатдаун в США, который привел к прекращению поставок американского оружия в Украину и страны НАТО, может закончиться после принятия в Сенате компромиссного законопроекта о бюджетном финансировании до конца января

Певицу Наоко и ее жениха Александра Орлова не отпустили после отбытия уже второго административного ареста за исполнение песен «иностранных агентов»

Минцифры готовит закон, разрешающий прекращать обслуживание абонентов по требованию ФСБ

Двое руководителей Би-би-си ушли в отставку из-за скандала с манипуляцией с речью Дональда Трампа в Вашингтоне 6 января 2021 года

Умер художник Эрик Булатов

Премьера на телеканале «Настоящее время»: пятисерийный фильм «За нашу Свободы», посвященный 30-летию вещания Радио Свобода из Праги