После телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова, США отменили встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. МИД России направил Вашингтону меморандум с жесткими требованиями к Украине, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Россия требовала от Украины территориальные уступки, резкое сокращение ее вооруженных сил и гарантии, что страна никогда не вступит в НАТО.

Кремль охарактеризовал телефонный разговор Рубио и Лаврова как "конструктивную дискуссию". Однако источник CNN отмечал, что после разговора американские официальные лица посчитали, что российская позиция "недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса".

5 ноября в МИД России заявили, что пока нет условий для встречи Трампа и Путина. Об этом ранее говорил и Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова тоже демонстрирует незнание азов дипломатии.

После обрушения средневековой башни Конти в Риме Захарова написала, что Италия тратит миллиарды евро на поддержку Украины, но "пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен".

Поведение российских дипломатов, судьбу Лаврова и отношения Москвы и Вашингтона обсуждаем в программе "Лицом к событию" с обозревателем Deutsche Welle Константином Эггертом.







