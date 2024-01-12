МВД России объявило в розыск бывшего топ-менеджера Газпромбанка и "Газпрома" Игоря Волобуева. В начале 2022 года он уехал в Киев и записался добровольцем в украинскую армию.

Волобуев 16 лет работал пресс-секретарём "Газпрома". Из России он уехал будучи вице-президентом "Газпромбанка". Отъезд он объяснил желанием участвовать в защите родины — топ-менеджер родился и первые 18 лет жизни прожил в городе Ахтырка Сумской области Украины.

Волобуев — гражданин России. В конце декабря прошлого года он сообщил, что служит в Интернациональном легионе ВСУ, в который входят "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России”, — напоминает канал "Настоящее время". В подразделениях себя называют объединениями добровольцев из России.

В карточках МВД не указывается статья, по которой разыскивается подозреваемый. В 2023 году российское министерство юстиции объявило его иностранным агентом. В пояснениях ведомства указывалось, что Волобуев, с точки зрения министерства, участвовал в дискредитации российской армии и распространении ложной информации о политике Кремля.

В российском Уголовном кодексе есть статьи, предусматривающая наказание за это. Кроме того, намерение служить в украинских войсках российские правоохранительные органы и суды часто рассматривают как государственную измену.