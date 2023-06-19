52-летнего тиктокера из Владивостока обвиняют в оправдании терроризма

Суд во Владивостоке обвиняет Александра Неменка в оправдании терроризма из-за его роликов в тиктоке. Об этом пишет SotaVision.

По словам 52-летнего Неменка, о возбуждении дела по статье об оправдании терроризма ему сообщили в начале сентября 2022 года. Сначала его отправили в СИЗО, а затем – под домашний арест. Также Неменок рассказал, что за время следствия у него "подкосилось здоровье": один раз его госпитализировали, он получил инвалидность третьей группы.

Первый обыск у Неменка провели ещё в конце мая 2022 года. По рассказу блогера, тогда сотрудники ФСБ изъяли у него технику и деньги, провели длительный опрос, а потом отпустили, так как он "привлекался впервые". После этого Неменок попытался получить убежище в Южной Корее. Ему назначили встречу, но на неё пришёл сотрудник ФСБ, говорит Неменок.

Сейчас в тиктоке у Неменка под псевдонимом "Петя Бензобаков" больше 35 тысяч подписчиков, его ролики с критикой властей набирают десятки и сотни тысяч просмотров. До начала полномасштабного вторжения России в Украину Неменок работал водителем в администрации Приморского края, пишет SotaVision.