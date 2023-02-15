Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

16-летнюю беженку из Украины оштрафовали за статус в её поддержку

Украинский флаг над Харьковом, 4 февраля 2022 года

В Новомосковске Тульской области комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала 16-летнюю беженку из Харькова за статус в поддержку Украины. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на телеграм-канал, связанный с тульскими правоохранительными органами.

Утверждается, что девушку обвинили в дискредитации российской армии из-за статуса в её телеграм-профиле "Разом до перемоги, все є і буде Україна" [Вместе к победе, всё есть и будет Украина – пер. РС]. Несовершеннолетней назначили штраф в 15 тысяч рублей.

Также сообщается, что на отца девушки составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее стало известно, что из-за статуса в вотсапе со словами "Слава Украине" на корейском языке дело завели на жительницу Сочи.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG