16-летнюю беженку из Украины оштрафовали за статус в её поддержку

В Новомосковске Тульской области комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала 16-летнюю беженку из Харькова за статус в поддержку Украины. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на телеграм-канал, связанный с тульскими правоохранительными органами.

Утверждается, что девушку обвинили в дискредитации российской армии из-за статуса в её телеграм-профиле "Разом до перемоги, все є і буде Україна" [Вместе к победе, всё есть и будет Украина – пер. РС]. Несовершеннолетней назначили штраф в 15 тысяч рублей.

Также сообщается, что на отца девушки составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее стало известно, что из-за статуса в вотсапе со словами "Слава Украине" на корейском языке дело завели на жительницу Сочи.