Левая активистка Дарья Полюдова объявила голодовку в колонии

Левая активистка Дарья Полюдова, осуждённая на 9 лет лишения свободы за экстремизм и оправдание терроризма в интернете, объявила голодовку в колонии. Об этом сообщила её мать. По её словам, Полюдова держит голодовку уже три дня. Причиной для голодовки стало то, что ей в камеру подбросили лезвие - запрещённый для хранения в колонии предмет.

Кроме того, Полюдова рассказала, что её переводят в промышленную зону на швейное производство, несмотря на то, что шить она не умеет.

Дарья Полюдова - создательница движения "Левое сопротивление". Ранее её обвиняли в призывах к сепаратизму - Полюдова пыталась организовать в Краснодарском крае марш "За федерализацию Кубани". Также она выходила на пикеты в поддержку украинских и крымскотатарских политзаключенных, осуждённых в рамках "московского дела" и дела "Сети".

В 2021 году ей были предъявлены обвинения в создании экстремистского сообщества и оправдании терроризма. В 2022 году суд приговорил её к 9 годам колонии.