ЛГБТ-семья с ребенком покинула Россию после угроз полиции

Однополая семья из Петербурга покинула Россию после многочисленных угроз. Виктория Беляева и Марина Аркуша вместе воспитывают дочь. После того, как они выступили против войны России в Украине, им стали поступать угрозы. Семья обратилась в полицию, но вместо защиты получила угрозы уже от полиции.

Как сообщает "ОВД-Инфо", Беляева и Аркуша неоднократно высказывались против военного вторжения России в Украину. Они публиковали в интернете свои фото с антивоенными плакатами; на фото присутствовала также их дочь Алиса. Личные данные семьи стали доступны провластным телеграм-каналам, после чего в адрес Беляевой и Аркуши начали поступать угрозы от анонимных пользователей. Авторы угроз публиковали домашний адрес семьи. В конце июля в подъезде дома Беляевой и Аркуши появилась листовка "смерть лесбиянкам из [номер] квартиры".

Семья обратилась в полицию, но ответа не получила. Однако через несколько дней к ним домой представители органов опеки и полицейские. Они осмотрели квартиру и заявили, что семья занимается пропагандой ЛГБТ среди несовершеннолетних, поэтому необходимо провести проверку.

На следующий день к семье домой пришел мужчина в гражданском, представившийся сотрудником уголовного розыска. Сначала он объяснил, что ищет некоего мужчину, но затем стал задавать вопросы о деятельности активисток.

Еще через несколько дней семья приняла решение уехать из опасений за свою безопасность и безопасность дочери.