Лидер КНДР появился на военном параде вместе с младшей дочерью

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в среду поздно вечером присутствовал в Пхеньяне на военном параде, который стал крупнейшей в истории страны демонстрацией межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме того, по мнению ряда аналитиков, на которых ссылается "Би-би-си", провезённое по центральной площади Ким Ир Сена вооружение потенциально может бросить вызов системе ядерной обороны США, если каждая из ракет - всего их было показано более 10 - будет нести по несколько боеголовок.

На этом параде по случаю 75-летия основания Корейской народной армии среди сопровождавших Кима была его младшая дочь, которая стояла рядом с отцом. Эти обстоятельства породили слухи, что девочку уже начали позиционировать как преемницу Ким Чен Ына.

Относительно ракет государственные северокорейские медиа не привели деталей, но было подчёркнуто, что "арсенал продемонстрировал мощные возможности страны в военном сдерживании и контратаках".

Некоторые эксперты по КНДР, изучив спутниковые снимки с парада, отметили, что на них, судя по всему также изображена новая пусковая установка, предназначенная для размещения твердотопливной ракеты. Эти ракеты могут быть запущены быстрее, чем на жидком топливе, что значительно повышает возможности быстрого ответного удара. Сами твердотопливные ракеты, пишет "Би-би-си", пока не были успешно испытаны режимом Кима.

ООН запрещает КНДР испытания баллистических ракет, однако только в прошлом году таких испытаний было не менее 60.