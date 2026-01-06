Лидеры "коалиции желающих" обсуждают в Париже гарантии для Киева

Западные союзники Украины готовы согласиться на гарантии безопасности, которые будут включать обязательства по поддержке Киева в случае нового вооруженного нападения со стороны России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления, подготовленный перед встречей в Париже лидеров стран так называемой "коалиции желающих".

"Обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательную и логистическую поддержку, дипломатические инициативы, принятие дополнительных санкций", - говорится в проекте документа, который должен быть одобрен на саммите позднее во вторник.

Во встрече в Париже, в Елисейском дворце, помимо лидеров 27 стран участвуют спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Целью переговоров было обозначено согласование возможного вклада в будущие гарантии безопасности, которые Киев мог бы получить в случае прекращения огня с Россией, начавшей полномасштабное военное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

В проекте заявления участников саммита подчёркнуто, насколько продвинулись дискуссии о гарантиях безопасности за последние недели, несмотря на то, что Москва публично не дала никаких сигналов о готовности принять такие договоренности. В документе также обозначено, что союзники примут участие в возглавляемом США механизме мониторинга и проверки прекращения огня; предусмотрено продолжение долгосрочной военной помощи Киеву и создание на украинской территории многонациональных сил, отмечает Reuters.

До недавнего времени в вопросе гарантий со стороны союзников Украины основное внимание уделялось обещаниям военной помощи ВСУ и возможному формату международных сил по обеспечению безопасности.

Присутствующий на саммите во французской столице президент Украины Владимир Зеленский в первой половине дня провёл встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она была посвящена "дипломатии и реальной помощи", в том числе поставке ракет для ПВО, сообщил украинский лидер в своём телеграм-канале.

После разговора с Макроном у Зеленского была запланирована встреча со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По прибытии во вторник во Францию украинский президент заявил, что предстоящие переговоры "призваны обеспечить Украине большую защиту и укрепить её позиции". "Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров и на шаги, которые могут гарантировать реальную безопасность для нашего народа", - подчеркнул Владимир Зеленский.