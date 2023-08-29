Лихие извращенцы. Галина Сидорова – о чекистской мафии

"…Здоровому в духовном и физическом отношении человеку неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу – такое количество разного рода извращений там расплодилось… Западники стремятся заменить человека трансгендерами и биомеханоидами", – на полном серьёзе предостерег участников так называемой Московской конференции по международной безопасности директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Впрочем, в том, что директору страшно, здравомыслящие сограждане могли убедиться в ходе "исторического" заседания Совбеза РФ перед началом агрессии против Украины. Там он буквально блеял что-то невпопад в ответ на вопрос шефа о признании "ДНР" и "ЛНР". При этом полные тезки сына Нарышкина, супруги сына и их дочерей подавали документы на оформление "золотых виз" в Венгрию, которая, если исходить из классификации отца семейства, принадлежит к рассаднику "извращений". Не забудем, что для покупки вида на жительство в таком "аду" понадобилось оторвать от себя 300 тысяч евро, чтобы вложить в венгерские облигации, и еще заплатить административный сбор – 60 тысяч.

Нарышкину вторит другой высокопоставленный чекист – в прошлом глава ФСБ, ныне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. На днях он заявил из Магадана, где проводил совещание по безопасности Дальневосточного федерального округа, что России "выпала важная и необходимая роль" спасти мир от безумия, продвигаемого Западом, "утратившим нравственные ориентиры и устойчивые моральные принципы".

В такое своеобразное видение "исторической миссии" укладываются и выставленный в качестве экспоната на форуме "Армия-2023" надувной полевой храм, украшенный изображением Иисуса, иконами и надписью "ZOV за веру", и версия о боевых комарах и вшах, которых, по заверению российских высокопоставленных дипломатов, насылают на "наших мальчиков" "коварные украинцы". Подобные нелепости были бы смешны, если бы не "проповедовались" на фоне трагедии – страшной войны, уносящей всё больше человеческих жизней в угоду фантазиям людей, возомнивших себя "творцами истории".

Для меня, как и для многих из тех, кто так или иначе участвовал в революционных событиях конца 80-х – начала 90-х, вопрос "как мы дошли до жизни такой, как допустили" – очень личная и очень больная тема.

Чекисты первыми поняли, что идеологию можно выкинуть как использованную тряпку, а партийный контроль только мешает их власти и обогащению

На мой взгляд, мы тогда упустили не только создание институтов демократии как основы для дальнейшей перестройки государства. Мы не увидели то, что самыми "лихими" 90-е стали именно для чекистов, пустившихся во все тяжкие. Кто-то отошёл от дел. Но большинство быстрее других приспособились к изменившейся ситуации. Превратились в самое бесконтрольно обогащающееся, коррумпированное сословие – чекистскую мафию, постепенно сросшуюся с властью, заинтересованную в продвижении "своего человека" на кремлёвский трон. Они искали и делили "деньги партии" в 90-х. Они первыми брали под контроль банки, ресурсные потоки. Они первыми поняли, что идеологию можно выкинуть как использованную тряпку, а партийный контроль только мешает их власти и обогащению. "А что, так можно было?" Им – да. Именно в их руках в тот момент оказалось самое важное оружие – собиравшаяся десятилетиями информация и навык работы с ней. И они легко извратили свой же собственный девиз советских времён (отбросив его маскирующую суть пропагандистскую составляющую): начиная с 90-х прикрывать и стыдиться стало нечего – чистые руки фактически официально стали грязными, горячее сердце вместе с "моральными принципами" подостыло, и лишь голова, пожалуй, осталась холодной – так сподручней совершать преступления.

Последним аккордом неудавшегося путча 91-го – хотя, как теперь ясно, это было только начало – стал снос памятника Дзержинскому на Лубянке. Первый министр иностранных дел новой России Андрей Козырев рассказывал мне, что как-то поинтересовался у Ельцина, почему тот предотвратил захват ненавистной штаб-квартиры КГБ на Лубянке и, главное, не дал демократам, по примеру центральноевропейцев, разрушить советскую секретную полицию, запретить её бывшим сотрудникам занимать посты на госслужбе? На что получил ответ: "КГБ – единственная структура, доставшаяся от старого режима, которая работает. Конечно, она была преступной, как все остальные, но если бы мы её разрушили, мы бы могли оказаться перед полным хаосом…"

Сегодня-то понятно, насколько Ельцин оказался не прав. "Работавшая чекистская структура" в 90-е присовокупила к умениям лгать, сажать и убивать ещё и навык воровать и воспользовалась ситуацией, чтобы воспроизвести "длящийся путч" уже в новой реальности, развязав подлую войну.

Когда-то мне удалось взять интервью у того самого Владимира Крючкова – впоследствии вдохновителя и организатора августовского путча 91-го. Это было жаркое лето 89-го, и Крючкова только что впервые, гласно, на открытом заседании Верховного Совета утвердили в должности председателя КГБ СССР после 96 заданных вопросов, при 6 голосах против и 26 воздержавшихся. Помнится, мы беседовали часа два в кабинете на Лубянке. Мой собеседник вёл себя так, будто никуда не торопился. Даже поделился секретом – показал использованные билеты на Таганку, которые после походов в театр аккуратно складировал в ящичке письменного стола. Крючков называл "закон, правду и гласность основными направлениями перестроечных усилий" вверенной ему службы, рассуждал о необходимости "пройти очищение правдой". А ещё о том, что, по его мнению, "удалось заразить" чекистский коллектив необходимостью перемен. До путча, который возглавил этот чекист с тихим голосом и интеллигентными манерами, оставалось два года. До прихода к власти чекиста с манерами "дворового пацана" – 12 лет.

Пригожин перезапустил агонию режима

Этот, новый Владимир, в путчи не играл, действовал осмотрительно и в результате обустроил Россию в соответствии с потребностями и вкусами чекистской мафии. Сыгравший в ящик под обломками своего самолёта мятежник нового времени Евгений Пригожин настолько привык пренебрегать законом (в традиционном юридическом понимании), что недооценил законы путинской мафии. Однако именно Пригожин, снискавший славу как "повар Путина", перезапустил агонию режима, начавшуюся, собственно, его же недомятежом.

Хотя, возможно, это сейчас так видится. А спустя каких-нибудь пару сотен лет всё ныне происходящее будет выглядеть как агония, продлённая во времени с августа 1991-го через август 2023-го и дальше – на срок, который пока невозможно предсказать. И Путин, кому-то кажущийся сегодня "великим и ужасным", в глазах потомков превратится в небольшой, по меркам истории, эпизод. В крошку Цахеса, мастерски изображенного Виктором Шендеровичем в его бессмертных энтэвэшных "Куклах" начала 2000-х. Правда, первоисточник – повесть-гротеск Эрнста Гофмана "Крошка Цахес по прозванию Циннобер", пожалуй, ещё показательней. Добрая фея заколдовала уродливого телом и душой малыша Цахеса так, чтобы люди перестали замечать его уродство и начали приписывать ему любое достойное дело, а в чём-то постыдном, чем он чаще всего и занимался, в глазах присутствующих оказывался виноват кто-то другой, нередко сам пострадавший. Разоблаченный, после того как из его головы вырвали три магических волоска, Цахес-Циннобер скрывается во дворце, где тонет в собственном ночном горшке…

Как бы там ни было, важно не то, какой окажется последняя точка в этой бесконечной для современников агонии. Значим следующий шаг – важно не повторить ошибку.

Галина Сидорова – московский журналист и внешнеполитический обозреватель

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