"Потемкинские деревни на гусеницах". Выставка "Армия-2023"

В парке "Патриот" в подмосковной Кубинке в эти выходные заканчивается форум "Армия-2023", российская выставка вооружений, которая уже второй раз проходит на фоне полномасштабного вторжения в Украину. Радио Свобода рассказывает о самых интересных ее экспонатах и о том, в каких областях война смогла изменить устоявшиеся десятилетиями концепции российской оборонки, а где до этого еще далеко.



Несмотря на то, что большинство представленных на выставке образцов – это продолжение старых разработок, восходящих еще к советской военной промышленности, Министерство обороны РФ отчиталось о подписании по ее итогам контрактов на 400 миллиардов рублей. Утверждается, что в войска поступят более 2,5 тысяч единиц техники и 1,8 миллиона "средств поражения". В частности, российское военное ведомство закупит новую самоходную артиллерийскую установку "Мальва" на колесном шасси – ее орудие значительно уступает по дальности стрельбы западным аналогам (например, французской CEASAR или шведской Archer), но новая колесная база оценивается специалистами как разумное решение. Известно также о заключенном контракте на поставку новой версии автомобилей "Тигр-М", получивших дополнительное бронирование и прозванных за внешний вид "Безумный Макс". Дополнительная броня увеличила вес машины по сравнению с базовым вариантом более, чем на две тонны при том же двигателе и трансмиссии, кроме того, новые бронещиты чрезвычайно затрудняют ремонт колес. Второй год подряд показывают на выставке и вездеход "Пластун" со старым двигателем от "Лады", о котором ранее подробно писало Радио Свобода – в реальных тестах он показал плохую проходимость и низкую надежность даже в небронированном варианте.

В Кубинке снова был и танк "Армата". Эта "перспективная" машина, участвовавшая в параде в честь Дня Победы еще в 2015 году, так и не была запущена в серию – всего было произведено несколько экземпляров. Участие "Армат" в войне в Украине, о котором заявляли источники российских государственных информагентств, не было подтверждено фото или видеоматериалами. Стоявший на территории выставки макет танка даже не потрудились покрасить и очистить от ржавчины.



Продемонстрировали на "Армии-2023" и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Т-16 на базе той же "Арматы", но перспективы ее выглядят сомнительными, как и всей одноименной платформы. Судя по форуму этого года, нет будущего и у других перспективных разработок, с помпой представленных в середине 2010-х годов: гусеничной платформы для перспективных БМП и БТР "Курганец" и САУ "Коалиция", которая, как предполагалось, смогла бы сравниться по дальности стрельбы с западными аналогами или даже превзойти их.



Судя по показанной на выставке технике, российская оборонная промышленность в последний год уделяла большое внимание защите от дронов – как средствами РЭБ, так и устанавливаемыми на корпус сетками и решетками. Многие из представленных решений показались экспертам плохо продуманными: они увеличивают габариты техники и ее заметность, не полностью закрывают уязвимые зоны и при этом мешают экипажу. В целом наблюдатели отмечают, что на выставке по сравнению с предыдущими годами было меньше фантастических проектов, почти не имеющих шансов пойти в серию, и больше простых решений на базе старой техники, которые можно быстро запустить в производство. При этом не обошлось без курьезных, имеющих чисто политическое значение экспонатов: например, надувного полевого храма, оборудованного умывальником и биотуалетом.

Кружок "очумелые ручки"

Исследователь истории и современного развития танкостроения Андрей Тарасенко в интервью Радио Свобода говорит, что полномасштабная война в Украине оказала влияние на развитие российской оборонной промышленности – но это влияние оказалось ситуативным и лишенным единой стратегии:

"Это адаптация под возникшие угрозы, какой-то стратегии не прослеживается. Каждый лепит что может и как может, это независимые друг от друга кружки "очумелые ручки". Кто-то придумал что-то, поставил, прилепил, "поставим вот этот контейнер не вертикально, а боком, или засунем куда-нибудь, куда он влезет". Нет единого центра, который определял бы направление развития. Есть, конечно, и достаточно зрелые решения, при условии, что они соответствуют заявленным характеристикам. Есть и решения, которые будут скорее мешать, если они будут внедрены. Среди первых можно назвать системы помех FPV-дронам, поскольку те уже начинают вытеснять противотанковые ракетные комплексы. Среди вторых – элементы защиты, такие, как знаменитые "мангалы". На выставке можно было увидеть несколько странных решений, например, "мангал", который наверняка помешает экипажу эвакуироваться из танка или попасть в него.

Некоторые вещи вообще можно назвать нелепыми, например, напоминающий повозку пионеров Дикого Запада БМП-1, который сделали с мощной приваренной надстройкой, напоминающей фургон. Ее нельзя снять, не срезая, она будет выходить за железнодорожные габариты, и в целом такой подход вызывает только ухмылку", – говорит Тарасенко.

Вместе с этим он называет полезными комплексы снижения заметности "Накидка", которые в разных вариантах были представлены на выставке "Армия-2023". "Накидка" не только визуально маскирует технику, но и ухудшает для противника возможность обнаружить ее на поле боя современными средствами, в том числе тепловизорами.

"Те, кто был на поле боя, говорят, что это полезная вещь. Отрицать это было бы глупо. Напомню, что накидки – эта тема конструкторских работ еще в 70-е годы, впервые она была сделана для танка Т-64. Раньше военные не чувствовали к ним расположения, она же не нужна на парадах, а на учениях ее порвут и запачкают. Никто ими не интересовался, пока не началась война. Это не самое современное, но эффективное средство снижения видимости машины в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Техника в таких накидках становится менее заметной, что иногда бывает серьезным козырем, хотя если машина едет в атаку и дымит черным дымом, как Т-90, толку от нее мало. Судя по всему, их производство уже налажено – это то, что российская оборонка может осилить, хотя времени это заняло немало", – отмечает Андрей Тарасенко.

Среди представленных на выставке образцов техники, вызывающих заслуженный интерес, он выделяет "БТР-82 модернизированный":

"На самом деле со старым БТР-82 эта машина не имеет практически ничего общего. У него новая компоновка, которая совершенно не характерна для советской концепции. У него удобный отсек для десанта, большой внутренний объем, переднее расположение двигателя и трансмиссии. Эта машина, если она будет внедрена в производство, имеет большие перспективы. Это не революция, этот БТР не изменит ничего кардинально, но он уже близок к тому, каким давно должен быть любой бронетранспортер: он должен довезти десант или артиллерийский расчет до нужной точки в нормальном состоянии, а не согнувшимся в три погибели. Это скромный проект без нереальных амбиций, просто нормальный человеческий БТР. Тем не менее, это пока лишь опытный образец и его внедрение в войска – это вопрос не самой ближайшей перспективы".

Можно ли сказать, что столкновение с украинской армией заставило российскую оборонную промышленность "спуститься с небес на землю" и отказаться от фантастических прожектов в пользу практичных, надежных и нужных здесь и сейчас? Андрей Тарасенко считает, что для этого российским военным надо будет буквально переступить через свои принципы:

"Такая тенденция есть, но она только зарождается, это первые ростки и пока неясно, будет ли она иметь продолжение. "Новые физические принципы", "новое поколение", все эти штампы, громкие пиар-проекты – все это уже фактически слилось с российским оборонно-промышленным комплексом. Он не привык к поступательному развитию, а все время хочет на словах перепрыгнуть два своих роста".

"Грёзы технического авантюризма"

Еще один экспонат выставки "Армия-2023", который, как считает Андрей Тарасенко, заслуживает внимания – колесная самоходная артиллерийская установка "Мальва". В интернете ее уже прозвали "русским Хаймарсом", но такая характеристика, говорит Тарасенко, далека от реальности, и не только потому, что "Мальва" – это не ракетная, а артиллерийская система:

"Артиллерийская часть у нее устаревшая, она не приближается к натовским артиллерийским орудиям и полностью повторяет самоходную гаубицу "Мста-С", но это то, что можно сейчас делать. Правильно выбрано само направление – в сторону улучшения мобильности установки. Это попытка поставить пушку на нормальную базу, сделать более-менее мобильную артиллерийскую систему. Что касается "новейших" 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Коалиция", с очень высокими заявленными характеристиками по дальности и новой системой "орудие-боеприпас", то она проектировалась ЦНИИ "Буревестник", а большинство проектов "Буревестника" – это либо долгострои, либо проекты, которые закончатся тупиком. Она включает в себя множество очень рискованных решений, от пневматической подачи снарядов до сложнейшего автомата заряжания. Разработчики "Мальвы", напротив, идут по верному пути и "стоят ногами на земле", а не витают в грезах технического авантюризма. Все это разрабатывалось еще до войны, но военных не особо интересовало. В России тогда забыли и опыт чеченского конфликта, и опыт Афганистана, демонстрировали полное непонимание современных концепций ведения боевых действий, и только после начала полномасштабной войны начали потихоньку менять свое отношение".

Андрей Тарасенко говорит, что реальных новинок на выставке были единицы.

"Сложно назвать таковыми уже потрепанные жизнью некомплектные макеты "Арматы", которые потом явно останутся в Кубинке в музее доживать свой печальный век. Ничего прорывного представлено не было. Про такие машины, как "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" мы в ближайшее время можем просто забыть. Конечно, кто-то может сделать пиар-акции с дюжиной макетов, которые погоняют где-то в прифронтовой зоне. Постановка на производство нового перспективного образца, превращение производства новых двигателей в серийное – это масштаб работ, сравнимый со строительством космодрома. В первую очередь это даже вопрос не денег, а рабочего потенциала. Для этого нужны тысячи высококвалифицированных специалистов. Если этого нет – то даже самая перспективная машина становится "потемкинской деревней на гусеницах".

"Игрушки для руководства"

На выставке "Армия-2023" было представлено и несколько единиц трофейной техники ВСУ, ранее переданной Украине западными союзниками. Впрочем, среди показанных образцов не было ни знаменитых "Леопардов", ни даже американских БМП "Брэдли" – а значит, говорит Андрей Тарасенко, таких трофеев в распоряжении России просто нет. При этом и российские "военкоры", и Тарасенко обращают внимание на тот факт, что состояние трофеев вряд ли позволяет говорить о планах передать их в российские НИИ для изучения и заимствования каких-то технологий или решений.

"Эта трофейная техника – просто "игрушки" для руководства. Единственный достойный трофей на выставке – шведская БМП CV-90 в усовершенствованном варианте с дополнительной защитой. Кто-то думал, что эту машину повезут исследовать, но во время транспортировки часть пакета комбинированного бронирования просто разобрали "на сувениры". Да и захвачена была всего одна машина.

CV-90 на выставке "Армия-2023" (фото вверху справа):

БМП "Брэдли" захвачен не был, об этом раструбили, но новости оказались фейковыми – поверьте, если бы это произошло, он бы был в Москве на выставке. Еще показали MaххPro и другие западные грузовики с противоминной защитой, которые тоже представляют интерес для исследователей, но в Минобороны РФ никто не будет этим заниматься, потому что там "идут своим путем", да и научные центры, которые были заняты такими исследованиями, по сути, деградировали. НИИ "Трансмаш" превратился во что-то вроде дома престарелых, 38 НИИ в Кубинке – в организацию, которая "пляшет на заказ" и делает выводы о положительных или отрицательных качествах образца в соответствии с пожеланиями того, кто их заказывает. Поколение, которое могло это делать профессионально, ушло, а новое не сформировалось и не сформируется".

"В Китае готовятся к ситуации, которая происходит сейчас"

На выставке "Армия-2023" были представлены и импортные вооружения – например, аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team отмечают китайские барражирующие боеприпасы Sunflower-200, похожие на иранские дроны-камикадзе Shahed-136 (они же – российские БПЛА "Герань"). Внимание Андрея Тарасенко, в свою очередь, привлекли средства радиоэлектронной борьбы и иранская техника, которая ранее не поставлялась на экспорт.

"Сейчас уже каждая уважающая себя страна строит собственный "Шахед". Тут ничего радикально важного нет. Меня заинтересовал акцент экспозиции КНР на электронных средствах противодействия дронам и лазерных системах поражения. Видно, что там готовятся к ситуации, которая происходит сейчас [в Украине], и реагируют не после того, как получат удары этими дронами, а заранее. Не менее интересна и иранская экспозиция, которая включала в себя те машины, которые Иран ранее никому не продавал. "Шахед" – далеко не самое успешное и современное оружие, которое Иран может предложить покупателям. Важное значение имеют не только носители, но сами боеприпасы, которые были представлены Ираном, а также противотанковые комплексы с самонаведением, похожие на американские "Джавелины".