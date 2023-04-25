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Лицом к событию

Человек с плохой кармой

Коллаж

Он один сопровождает Путина там, где не подпускают никого другого. Он распоряжается миллиардными бюджетами. Его семья (по совпадению?) живет и процветает за границей. Марат Хуснуллин, зам. председателя правительства РФ - герой нового расследования Центра Досье. Почему гость нашей программы, руководитель Мариупольского ТВ Николай Осыченко называет его "человеком с плохой кармой"? Почему семья этого и других российских чиновников преспокойно чувствуют себя на "вражеском" Западе? В программе "Лицом к событию" также участвуют главный редактор "Популярной политики" Руслан Шаведдинов и журналист-расследователь Илья Давлятчин. Ведущая Елена Рыковцева

Видеоверсия программы

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