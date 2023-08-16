Литва закрывает два погранперехода на границе с Беларусью

Власти Литвы закрывают два из шести пограничных переходов на границе с Беларусью. Литовское правительство объяснило своё решение "геополитическими обстоятельствами". К таковым могут относиться размещение в Беларуси наёмников ЧВК "Вагнер" и угроза роста нелегальной миграции.

Литовские КПП Шумскас (Лоша) и Тверячюс (Видзы) прекратят работу в пятницу, 18 августа.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что правительство рассматривает и другие сценарии защиты, вплоть до полного закрытия границы с Беларусью. Она подчеркнула, что такой шаг в случае необходимости должен быть принят всеми граничащими с Беларусью странами региона - Литвой, Латвией и Польшей.

Глава белорусского погранкомитета Антон Бычковский назвал закрытие погранпереходов в Литву "очередным недружественным шагом" и обвинил литовские власти в том, что они "целенаправленно и умышленно создают искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям".

Латвия также принимает меры для укрепления охраны границы с Беларусью. Погранслужба Латвии объявила о переходе на усиленный режим. Ведомство заявило о растущем числе попыток незаконного пересечения границы и обвинило белорусский режим в попытках дестабилизировать ситуацию.

Польша для укрепления границы с Беларусью строит там дополнительные защитные сооружения и увеличивает военное присутствие. Страна намерена довести число пограничников до 10 тысяч. Правительство обеспокоено прибытием в пограничные районы сотен "вагнеровцев", которые были приглашены Александром Лукашенко, союзником России.