Ливерпульские раскопки. Артемий Троицкий плывет по Мерси

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Хедлайнер двести семьдесят девятого выпуска "Музыки на Свободе"​ – ливерпульские поп-группы и исполнители, выплывшие в большой мир на волне популярности The Beatles. Рок-критик Артемий Троицкий каталогизирует качественную музыку второго сорта, но высшего качества.

Для всякого современного меломана Ливерпуль – святое место. Потому что это город The Beatles, бесспорно, самой популярной музыкальной группы всех времён. Притом, что Джон, Пол, Джордж и Ринго, несомненно, "коллективный гений" и вообще уникальный, отдельный феномен, "жучки-ударники" (как их называла советская пресса) были интегральной и очень типичной частью большого музыкального движения, которое называли то Mersey sound, то Mersey beat (это в честь реки Мерси, в устье которой стоит Ливерпуль), то просто Liverpool sound. Вот с этой музыкальной средой, породившей великих "битлов", мы сейчас и познакомимся с помощью отличной 93-трековой компиляции Let’s Stomp! Merseybeat and Beyond 1962–1969 (Strawberry Records, 2023).



Почему именно в Ливерпуле в конце 1950-х – начале 1960-х поднялась мощная волна, реально изменившая лицо тогдашней музыки, да и вообще молодёжной культуры? Ответ лежит на поверхности: потому что порт, притом обращённый в сторону Америки. Проникновение рок-н-ролла, блюза и соула здесь ощущалось гораздо сильнее, чем в любом другом британском городе. Тем более что репертуарная политика государственной телерадиокорпорации Би-би-си вплоть до конца 1960-х годов была крайне консервативной, такую "дикую музыку" категорически не жаловали. В Ливерпуле сложившаяся ситуация неплохо компенсировалась за счёт многочисленных магазинчиков, где продавались американские пластинки (владелец одного из них Брайан Эпстайн стал впоследствии менеджером The Beatles), и маленьких клубов, где звучала живьём эта же весёлая брутальная музыка.

Начнём знакомство с одной из моих любимейших песен того периода, под которую я немереное количество раз не щадя себя отплясывал на школьных вечеринках – Hippy Hippy Shake в исполнении ливерпульского квартета Swinging Blue Jeans с фронтменом Рэем Эннисом. Это декабрь 1963 года, песня – перепевка американского хита Чена Ромеро. В Британии и Канаде дошла до второго места в национальных чартах, а в Швеции и Финляндии – и до первого! К прогремевшему вскоре движению хиппи песенка не имеет никакого отношения, зато она невероятно раскрутила танец шейк, ставший, наверное, вторым по популярности после твиста. Повторить успех "танцующим голубым джинсам" не удалось; группа тихо распалась в 1968 году, хотя по сей день изредка даёт ностальгические стариковские концерты.



Известных групп из тогдашнего Ливерпуля выплыло довольно много – в основном на волне, поднятой "Битлз": Gerry & The Pacemakers, Billy J Kramer & The Dakotas, Rory & The Hurricanes, The Big Three и ещё несколько. Но вторыми по популярности (первенство под сомнение не ставилось), вероятно, были The Searchers ("Искатели") – квартет, просуществовавший целых 60 лет, с 1959-го по 2019-й. Стилистически они тяготели не столько к буйному рок-н-роллу, сколько к мелодичным песням с гармоничным вокалом; именно таковы их главные хиты – Needles & Pins и Love Potion #9. Но представлю вам менее известную Farmer John (сентябрь 1963) – опять американская кавер-версия, как и большая часть репертуара группы.



Хотя мерси-бит славился, в первую очередь, своими группами, отдельные солисты тоже встречались. Самой известной из них была певица Цилла (полное имя Присцилла) Блэк (1943–2015). Работала симпатичная девушка гардеробщицей в легендарном клубе Cavern, где регулярно выступали The Beatles. Там и познакомились, там и подружились. Они же свели будущую поп-звезду со своим менеджером, а тот, в свою очередь, с продюсером Джорджем Мартином. Более того, Джон Леннон и Пол Маккартни сами написали первую хитовую песню Циллы Блэк Love of The Loved (осень 1963 года). Не сказать, что выдающееся произведение, но тем не менее. В дальнейшем от бит-темы Цилла отошла, исполняла чистый поп. Странно, что она не поёт ни в одном фильме о Джеймсе Бонде – её стиль!



Теперь самое интересное: забытые артисты. Начнём с совершенно неизвестной, но, судя по записи, совсем неплохой девичьей группы The Liverbirds. Квартет с солисткой Пэм Бёрч возник в 1963 году и вскоре был экспортирован в Германию, в гамбургский Star Club, где за несколько лет до них резидентами были The Beatles. Девушек так и представляли – female Beatles: и состав, и порт приписки полностью совпадали. В ФРГ The Liverbirds и осели, имея там умеренный успех и выпустив два альбома, на берега Мерси больше не возвращались. С первого из них, 1965 года выпуска – очень неплохой кавер Чака Берри.



И ещё одна ливерпульская барышня – Грета Энн. Эта работала парикмахершей. Кого из деятелей музыкальной индустрии она стригла – история умалчивает. Известно лишь то, что Грета записала один-единственный сингл в июне 1965 года с песней "Грусть прячет солнце", а также дала несколько концертов, причём не только в ливерпульской "Пещере", но и в знаменитом лондонском Marquee. Причём всё это без отрыва от парикмахерского производства!



Бесспорно, самый любопытный с музыкальной точки зрения трек на Let’s Stomp! – песня Come on back в исполнении группы с громоздким названием Paul & Ritchie & The Crying Shames. Странное "раздвоенное" звучание и общий сюрреалистичный эффект – то ли очень ранняя (это сентябрь 1966 года) психоделика, то ли то, что иногда называли фрик-бит. Всё встало на свои места, когда я прочёл имя продюсера – это наш старый знакомый, поп-футурист Джо Мик (был однажды героем "Музыки на Свободе"). Не знал, что его космические щупальца простирались до Ливерпуля.



Плейлист 279-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Bjork (Iceland). Ovule, LP Fossora (One Little Independent)



2. Varona (USA/Russia). I Don’t Want You, LP A Part of Your Soul (Varona Band)



3. Dip (Iceland). Love in The Time of Science, LP Hi-Camp Meets Lo-Fi (Smekkleysa)



4. Martin Rev (USA). Gutter Rock, LP To Live (Bureau B)



5. Martin Rev (USA). Deep Temple, LP Les Nymphes (Bureau B)



6. The Swinging Blue Jeans (UK). Hippy Hippy Shake, LP Let's Stomp! Merseybeat and Beyond 1962-1969 (Strawberry)



7. The Searchers (UK). Farmer John, LP Let's Stomp! Merseybeat and Beyond 1962-1969 (Strawberry)



8. Cilla Black (UK). Love of The Loved, LP Let's Stomp! Merseybeat and Beyond 1962-1969 (Strawberry)



9. The Liverbirds (UK). Talking About You, LP Let's Stomp! Merseybeat and Beyond 1962-1969 (Strawberry)



10. Greta Ann (UK). Sadness Hides the Sun, LP Let's Stomp! Merseybeat and Beyond 1962-1969 (Strawberry)



11. Paul & Ritchie & The Crying Shames (UK). Come on Back, LP Let's Stomp! Merseybeat and Beyond 1962-1969 (Strawberry)



12. Focal Point (UK). Girl on The Corner, LP Let's Stomp! Merseybeat and Beyond 1962-1969 (Strawberry)



13. Mec Yek (Belgium/Czech Republic). Amari san amari, LP Taisa (Choux de Bruxelles)



14. Vieux Farka Toure & Khruangbin (Mali/USA). Alakarra, LP Ali (Dead Oceans)

Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода



Слушайте наc на APPLE PODCASTS – SPOTIFY – GOOGLE PODCASTS