Занимательная нумерология. Артемий Троицкий сравнивает с Beatles

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Двести шестьдесят седьмой выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ возвращает нас к старым добрым рок-н-ролльным временам: археологические раскопки в творческих пластах полувековой давности предпринимает лейбл звукозаписи Numero Group. Рок-критик Артемий Троицкий тоже решил поучаствовать и взял в руки лопату.

Среди независимых рекорд-лейблов имеется отдельная секция (чуть было не написал "секта") – фирмы, занимающиеся исключительно поисками и переизданиями архивных музыкальных материалов. Самые крупные и известные из них – английская Ace/BigBeat, немецкая Bear Family, американская Rhino… С одним из таких "археологических" лейблов, Analog Africa, специализирующимся на старой музыке Африки и Южной Америки, мы уже знакомились. Как правило, у таких фирм имеется чёткая специализация, временная, географическая и стилистическая. И в этом смысле американская Numero Group – компания нетипичная. Она "всеядная" – во всех отношениях. Преобладает американская музыка 1960–1970-х годов в стиле рок и соул, но имеется и масса прочего, от джаза до народных песен.

1960-е прославились в США как время протеста, а 1970-е – как период "гедонистический"

Компания основана сравнительно недавно, в 2003 году, бывшим директором по репертуару RykoDisc Кеном Шипли, продюсером Томом Лантом и менеджером Робом Севьером. Помимо максимальной эклектичности, Numero отличает ещё одна особенность: в отличие от большинства "архивных" лейблов, репертуар фокусируют не на альбомах и их переизданиях, а на синглах и отдельных треках (в том числе выбранных из альбомов) и составлении тематических компиляций. Работа идёт по нескольким направлениям. "Очарованные странники" – это записи непрофессиональных музыкантов, обычно изданные за собственный счет. "Карго-культ" – перепевки американских песен артистами из разных стран. "Боже милостивый!" – псалмы и песни на религиозные темы. "Местный колорит" – обзоры музыки из разных городов и штатов. За очень редкими исключениями, в каталог лейбла попадают малоизвестные или совсем забытые артисты, но качество при этом поддерживается на хорошем уровне.



Недавно Numero Group выпустили коробку с четырьмя дисками, которая называется просто "19". Имеется в виду "Тысяча девятьсот" – шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые, девяностые. Это своего рода "Избранное", лучшие записи четырёх десятилетий (по 10 лет на диск) из числа обнаруженных во время музыкальных раскопок. Они представляют несомненный культурологический интерес, поскольку представляют не сливки поп-индустрии, а типичную американскую "глубинную" музыку.



Начнём с 1960-х. Этот дерзкий и идеалистичный период я представил тремя песнями. The Shades – девическое вокально-инструментальное трио из штата Индиана, существовало с 1964 по 1968 год. Успеха не имело, но "Скажи, чтобы я не плакала" – великолепная лирическая песенка в духе ранних The Beatles.



The Devotions – тоже три девушки, только темнокожие, из города Детройта и поют в стиле соул. "Всё та же сладкая любовь" – единственный сингл трио, и, будь девушки более удачливы, это мог бы быть хит!



Наконец, радикальный рок гаражно-психоделического замеса – чикагский квинтет The Cave Dwellers ("Пещерные обитатели") с солистом Фредом Гликстейном. "Беготня" – опять же единственный сингл группы. И согласитесь, весьма экспрессивный. В дальнейшем Гликстейн основал ансамбль The Shady Days и тоже успеха не снискал.



Если 1960-е прославились как время протеста, то 1970-е (во всяком случае, в США) – период "гедонистический". В моей выборке это десятилетие представлено, во-первых, чикагской группой Little Boy Blues п/у гитариста и вокалиста Лоуэлла Шиетта. Существовал этот квартет с 1964 по 1970 год, выпустил за это время один альбом (1968) и завершил свой путь песней "Нечего больше сказать" (1970). Нежный психодел с риффом, явно позаимствованным у Джими Хендрикса (песня "1983…").

Вторая песня – в характернейшем для того времени (1973) жанре чувственного (я бы даже сказал, "секси") диско. Вокальный квартет Majestic Arrows с придыханием обращается к "Леди и чудесным девушкам". Эта песенка сильно напомнила мне суперхит Float Оn обворожительной мужской группы The Floaters, но это был уже 1977 год… А "Величавые стрелы" записали единственный альбом для фирмы грамзаписи с хорошим названием Bandit Records, но прекратили своё существование в 1976-м.



Продолжение нумерологии до конца прошлого века – на следующей неделе.

Плейлист 267-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Les Limiñanas & Laurent Garnier (France). Juliette” LP De pelicula (Because)

2. Cassandra Jenkins (USA). Michelangelo, LP An Overview on Phenomenal Nature (Ba Da Bing)

3. Kasai Allstars (Kenya). Musungu Elongo Paints his Face White to Scare Small Children, LP Black Ants Always Fly Together, One Bangle Makes No Sound (Crammed)

4. I Start Counting (UK). 6:25, LP Re-Fused (Mute)

5. I Start Counting (UK). Is She on her Own, LP Ejected (Mute)

6. The Shades (USA). Tell Me Not to Cry, LP Nineteen/60S (Numero Group)

7. The Devotions (USA). Same Old Sweet Lovin’”, LP Nineteen/60S (Numero Group)

8. The Cave Dwellers (USA). Run Around, LP Nineteen/60S (Numero Group)

9. Little Boy Blues (USA). Nothing Left to Say, LP Nineteen/70S (Numero Group)

10. Majestic Arrows (USA). Ladies and Wonderful Girls, LP LP Nineteen/70S (Numero Group)

11. Reverend Beat-Man & The Underground (Switzerland). I Want to Fuck You Baby, LP It’s a Matter of Time (Voodoo Rhythm)

12. Reverend Beat-Man & The Underground (Switzerland). Banned from the Internet, LP It’s a Matter of Time (Voodoo Rhythm)

13. Faye Webster (USA). Right Side of my Neck, LP Atlanta Millionaires Club (Secretly Canadian)

14. Matthew E. White (USA). Judy, LP K Bay (Domino)

15. Jessica Moss (Canada). Enduring Oceans, LP Galaxy Heart (Constellation)

