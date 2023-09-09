Льва Шлосберга признали иноагентом из-за "влияния иных лиц"

Псковский городской суд отказался удовлетворить иск политика Льва Шлосберга к Минюсту. Он требовал признать незаконным включение его в реестр "иностранных агентов". О результатах разбирательства Шлосберг написал в своём телеграм-канале.
Как следует из этого сообщения, в список "иноагентов" Льва Шлосберга внесли лишь согласно одному из 10 предусмотренных законом источников иностранного влияния. Применённый к политику критерий предполагает "влияние иных лиц" - под ними Минюст имеет в виду граждан России, которых само же ведомство внесло в реестр "иностранных агентов", пишет Шлосберг. Одновременно он отмечает, что ни по одному эпизоду суду не были представлены никакие доказательства ни содержания, ни формы, ни результата такого влияния.
"Мы получили все подтверждения того, что единственным основанием для включения меня в реестр "иностранных агентов" является моя законная политическая деятельность", - подчёркивает Шлосберг.
- В реестр "иноагентов" Минюст внес Льва Шлосберга 16 июня. В ведомстве решение мотивировали тем, что политик выступал против войны в Украине, создавал и распространял материалы "иноагентов", а также распространял "недостоверную информацию" о решениях российских властей и проводимой ими политике.
- Шлосберга привлекали к ответственности по статье о так называемой дискредитации российской армии дважды: 18 апреля суд оштрафовал его на 32 тысячи рублей за ролик с антивоенной акцией бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, 13 мая политик получил аналогичный штраф за один из эфиров Шлосберга на ютуб-канале "ГражданинЪ TV", напоминает Север.Реалии.
- 5 июля против Льва Шлосберга возбудили административное дело по статье о "злоупотреблении свободой массовой информации". По словам полиьика, поводом для составления протокола стал его эфир на ютуб-канале "ГражданинЪ TV". В нем политик упомянул запрещенную в России организацию "Легион "Свобода России".
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