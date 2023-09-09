Льва Шлосберга признали иноагентом из-за "влияния иных лиц"

Псковский городской суд отказался удовлетворить иск политика Льва Шлосберга к Минюсту. Он требовал признать незаконным включение его в реестр "иностранных агентов". О результатах разбирательства Шлосберг написал в своём телеграм-канале.

Как следует из этого сообщения, в список "иноагентов" Льва Шлосберга внесли лишь согласно одному из 10 предусмотренных законом источников иностранного влияния. Применённый к политику критерий предполагает "влияние иных лиц" - под ними Минюст имеет в виду граждан России, которых само же ведомство внесло в реестр "иностранных агентов", пишет Шлосберг. Одновременно он отмечает, что ни по одному эпизоду суду не были представлены никакие доказательства ни содержания, ни формы, ни результата такого влияния.

"Мы получили все подтверждения того, что единственным основанием для включения меня в реестр "иностранных агентов" является моя законная политическая деятельность", - подчёркивает Шлосберг.