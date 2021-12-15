Лондон обвинил Россию и КНР в угрозе свободе слова в интернете

Свобода слова в интернете находится под угрозой из-за цензуры со стороны России и Китая. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на стратегию Национального центра кибербезопасности Великобритании.

Споры о правилах, регулирующих киберпространство, станут системными соревнованиями между странами, которые хотят сохранить систему, основанную на открытых обществах, с конкурентами в виде Москвы и Пекина. Россия и КНР, как утверждают составители документа, продвигают усиление в интернете государственного контроля, пишет газета.

Великобритания также предупредила о давлении на свободный и открытый интернет из-за столкновения интересов стран Запада с интересами России и Китая.

Британская стратегия предусматривает увеличение инвестиций в Национальные кибернетические силы. Они созданы в конце 2020 года. Предполагается, что спецслужба среди прочего сможет проводить операции против хакеров и взламывать оружейные системы противника.

В России в ноябре 2019 года вступил в силу закон "о суверенном интернете". Он предписывает всем операторам связи установить на свои сети специальное оборудование. В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета Роскомнадзор сможет централизованно управлять маршрутизацией трафика на нем. Установленное оборудование также может фильтровать трафик, ограничивая доступ к запрещенным в России ресурсам.