США ввели санкции против телеканала "Царьград" и главы банка "Открытие"

США ввели новый пакет санкций против России. В него вошли 29 физических и 40 юридических лиц, включая телеканал "Царьград" предпринимателя Константина Малофеева. Об этом сообщает американский Минфин.

Кроме того, в список попали люди, связанные с банком "Открытие", включая председателя правления банка Михаила Задорнова, а также первый зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева.

Против Малофеева, который уже находится под санкциями США, введены дополнительные ограничения, которые касаются не только телеканала, но и других структур предпринимателя. Под ограничения также попал сын бизнесмена Константин Малофеев.

Санкции затронули также "Транскапиталбанк". Это оператор услуг новой платёжной системы Hello, зарегистрированной в России. Ожидалось, что с помощью Hello можно будет делать денежные переводы в пределах России, трансграничные переводы в рублях, долларах, евро и юанях, а также транзитные переводы без открытия счёта.

Минфин заявил, что люди и организации из нового санкционного списка ранее пытались обойти уже имеющиеся ограничения Вашингтона.

После российского вооружённого вторжения на территорию Украины США и страны Запада ввели против Кремля жёсткие санкции. Они затронули не только крупных чиновников и бизнесменов, но и рядовых граждан. В начале марта приостановили свою работу платёжные системы Visa и Mastercard. Их держатели теперь не могут расплачиваться за границей или делать покупки в международных интернет-магазинах.