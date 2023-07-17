Лондон ввёл санкции против министров культуры и просвещения Росии

Великобритания опубликовала новый список санкций против российских лиц и компаний. В него попали телеведущий Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев, министр культуры России Ольга Любимова и министр просвещения Сергей Кравцов, а также ряд региональных чиновников - в том числе работающих в оккупированных Россией регионах Украины.

В санкционный список включён детский центр "Артек" в аннексированном Крыму. "Артек", как и многих региональных чиновников, Лондон считает причастными к насильственной депортации и "русификации" украинских детей.

Красовского и Сергейцева Великобритания считает ответственными за призывы к геноциду украинского народа. В Украине он заочно осуждён на 5 лет лишения свободы.

Тимофей Сергейцев является автором статьи на сайте РИА "Новости" "Что Россия должна делать с Украиной". В ней он призывал к "деукраинизации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии".