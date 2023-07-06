Лондон снял санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка Льва Хасиса

Великобритания сняла санкции с бывшего зампредседателя Сбербанка Льва Хасиса. В документе на сайте британского правительства говорится, что ранее у Хасиса были заморожены активы, но теперь эти ограничения сняты. Причины отмены ограничений не уточняются.

Хасис попал под британские санкции в марте прошлого года, вскоре после нападения России на Украину. Вместе с Хасисом в одном списке оказались глава Сбербанка Герман Греф и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков.

В середине февраля прошлого года Сбербанк заявил, что Хасис решил покинуть должность и возглавить холдинг электронной коммерции. Топ-менеджер должен был завершить работу в банке в июне 2022 года.

В апреле 2022 года собеседники "Ведомостей" сообщали, что Хасис уехал в США сразу после начала войны России против Украины. Другой источник рассказал газете, что бывший топ-менеджер покинул страну перед началом российского вторжения.

После этого Госдума поручила комитету по безопасности и противодействию коррупции запросить в ФСБ, Генпрокуратуре, Следственном комитете и правительстве информацию о достоверности сведений о выезде Хасиса и иных лиц с доступом к гостайне, а также о правомерности такого отъезда в условиях специальной военной операции (так российские власти называют войну против Украины).

Больше новостей Радио Свобода: