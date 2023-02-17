В Украине Антона Красовского заочно осудили на 5 лет тюрьмы

Суд в Украине заочно приговорил российского тележурналиста Антона Красовского к пяти годам тюремного заключения. Он признан виновным в публичных призывах к свержению власти и к геноциду. Это максимальный срок, который предусматривает по данным статьям украинское законодательство.
По сообщению Службы безопасности Украины, её сотрудникам известно местонахождение Красовского.
В России "Центр Э" - подразделение МВД по борьбе с экстремизмом, - сейчас проводит лингвистическую экспертизу высказываний Красовского. Издание Sota опубликовало письмо главного управления МВД по Москве, в котором подтверждается факт разбирательства. Эксперты рассматривают высказывания Красовского в его авторской передаче "Антонимы" на государственном телеканале RT. Какие именно слова подвергаются экспертизе, в письме не уточняется.
- Антон Красовский до октября 2022 года был директором русскоязычного вещания на телеканале RT и вёл свою авторскую программу. Он выступал с прокремлёвских позиций, поддерживал военное вторжение России в Украину и был известен крайне резкими высказываниями. 20 октября в программе "Антонимы" Красовский призывал "сжигать и топить" украинских детей, если те считают, что Россия оккупирует Украину. После этого журналист был отстранён от работы. Сам он извинился за свои слова, объяснив, что его "понесло в эфире".
- Депутат Мосгордумы Евгений Ступин обращался в Следственный комитет России с просьбой дать оценку высказываниям Красовского. 17 декабря СК ответил Ступину, что не нашёл в словах Красовского состава преступления в рамках своей компетенции, но что запрос переправлен в московское управление МВД.
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