В Украине Антона Красовского заочно осудили на 5 лет тюрьмы

Суд в Украине заочно приговорил российского тележурналиста Антона Красовского к пяти годам тюремного заключения. Он признан виновным в публичных призывах к свержению власти и к геноциду. Это максимальный срок, который предусматривает по данным статьям украинское законодательство.

По сообщению Службы безопасности Украины, её сотрудникам известно местонахождение Красовского.

В России "Центр Э" - подразделение МВД по борьбе с экстремизмом, - сейчас проводит лингвистическую экспертизу высказываний Красовского. Издание Sota опубликовало письмо главного управления МВД по Москве, в котором подтверждается факт разбирательства. Эксперты рассматривают высказывания Красовского в его авторской передаче "Антонимы" на государственном телеканале RT. Какие именно слова подвергаются экспертизе, в письме не уточняется.