Лондон заявил о помощи Молдове на случай возможной агрессии России

Министр иностраных дел Великобритании Лиз Трасс считает необходимым "экипировать Молдову по стандартам НАТО", чтобы эта страна могла защитить себя от возможной российской агрессии. Об этом Трасс заявила в интервью газете The Telegraph.

По словам Трасс, сейчас ведутся переговоры с союзниками о том, как помочь небольшим странам защитить себя с учётом "амбиций президента России Владимира Путина". "Путин чётко заявил о своих амбициях по расширению России. То, что его попытки взять Киев не увенчались успехом, не означает, что он отказался от этих амбиций", - отметила Трасс.

Британский министр подчеркнула, что цель состоит в том, чтобы дать Украине на долгий срок возможность себя оборонять, но это касается и других "уязвимых государств", таких как Молдова, которая также не входит НАТО.

С конца апреля власти Приднестровья - пророссийской непризнанной республики, которая по международному праву является частью Молдовы, неоднократно сообщали об обстрелах в регионе. С Украиной у Молдовы и Приднестровья общий участок границы в 1200 километров. Звучат опасения, что война в Украине может перекинуться и на молдавскую территорию. В Приднестровье базируются около полутора тысяч российских военных.

Молдова не входит в Североатлантический союз, но она подала заявку на вступление в ЕС меньше чем через две недели после начала российского вторжения в Украину, пишет "Би-би-си".

В мае глава Европейского Совета Шарль Мишель пообещал содействовать наращиванию военной помощи Молдове .