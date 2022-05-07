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В Приднестровье заявили об ударах с дронов на границе с Украиной

Последствия атаки вышки "Маяк", 26 апреля 2022 года

МВД самопровозглашённого Приднестровья заявило о взрывах, недалеко от украинской границы. По данным ведомства, удары нанесли с дронов. Пострадавших нет.

С конца апреля власти непризнанной республики неоднократно сообщали об обстрелах в регионе. В частности, 26 апреля были атакованы здание министерства госбезопасности и вышка "Маяк", которая транслировала российское радио.

Молдавские власти считают ответственными за провокации местные военные группировки. Президент Майя Санду сегодня в очередной раз заверила, что угроз стране нет.

Обострение произошло спустя несколько дней после заявлений российского генерала о том, что одна из целей вторжения на территорию Украины – захват юга страны в Одесской области и выход в Приднестровье. Там, по его словам, притесняют русскоязычное население.

На этом фоне Евросоюз пообещал выделить Кишинёву дополнительную военную помощь.

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