Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Лукашенко подписал закон о лишении гражданства за экстремистскую деятельность

Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий лишение гражданства для людей, осуждённых за экстремистскую деятельность. Сообщение появилось на официальном сайте президента.

По новому закону, который вступит в силу летом 2023 года, гражданства можно будет лишать белорусов, живущих за пределами страны и осуждённых за экстремизм или "нанесение тяжкого вреда" интересам государства. Под определение могут попадать лидеры оппозиции, находящиеся в изгнании после президентских выборов 2020 года.

Белорусского гражданства, согласно формулировкам закона, можно будет лишать даже тех лиц, у которых нет другого паспорта. Беларусь — одно из нескольких европейских государств, не подписавших Конвенцию ООН о сокращении безгражданства.

Новый закон, кроме того, обязывает белорусских граждан уведомлять власти о получении гражданства или вида на жительство в другом государстве. Под требование попадают и документы, дающие право на получение вида на жительство, например, карта поляка.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG