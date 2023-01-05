В суде Минска начался процесс над правозащитником Алесем Беляцким

В суде Ленинского района Минска 5 января начался процесс над лауреатом Нобелевской премии мира, председателем правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким, его заместителем Валентином Стефановичем и координатором кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимиром Лабковичем. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Правозащитников обвиняют по делу о финансировании антиправительственных выступлений и контрабанде денежных средств. Находящегося за границей Дмитрия Соловьёва судят заочно. Их сторонники обвинения отвергают, называя дело политической местью.

Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся под стражей с 14 июля 2021 года. На процессе они сидят в металлической клетке. В зал суда в четверг были допущены представители государственных СМИ. Людей мало. Всех присутствующих записали в отдельный список, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

Обвинямые в ходе заседания подали ходатайства, чтобы процесс проходил на белорусском языке и чтобы с них сняли наручники, так как это унижает их достоинство, говорится в сообщении центра "Весна". Судья Марина Запасник отказалась удовлетворить первое ходатайство, сославшись на два государственных языка в Беларуси. При этом она разрешила всем троим продолжать говорить в суде по-белорусски. Вторая просьба правозащитников рассмотрена не была.

25 сентября председателю правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкому исполнилось 60 лет. Очередной юбилей он отметил в следственном изоляторе - как и на 50-летие, когда правозащитник отбывал наказание в Бобруйской тюрьме. В 2011 году его приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в "уклонении от уплаты налогов". Всего Беляцкий привлекался к уголовной ответственности более 20 раз - за годы активной общественной и правозащитной деятельности.

В прошлом году Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира наряду с украинским "Центром гражданских свобод" и правозащитниками из российского "Мемориала". 7 октября награду за Беляцкого получила его супруга Наталья Пинчук. "В тюрьме сидит не только Алесь - там тысячи белорусов, десятки тысяч репрессированных, посаженных за гражданскую позицию. Сотни тысяч вынуждены бежать из страны только потому, что хотели жить в демократическом государстве. В Беларуси, к сожалению, годами идет война против собственного народа, языка, истории и демократических ценностей", - сказала Наталья Пинчук, выступая с торжественной речью в Осло.