Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины и двух священников

Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины, осужденных в Республике Беларусь за уголовные преступления. Об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

По её словам, решение принято "по просьбе Украины и в развитие договоренностей с президентом США Дональдом Трампом для создания условий по урегулированию конфликта". Эйсмонт подчеркнула, что помилование стало жестом доброй воли и было основано на принципах гуманизма. Имена бывших заключённых не раскрываются..

Кроме того, Лукашенко помиловал двух католических священников — Анджея Юхневича и Генриха Околотовича, осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления. Это решение также охарактеризовано как гуманитарное.

"Это решение было принято по просьбе Папы Римского Льва XIV при участии митрополита Иосифа Станевского в рамках жеста доброй воли, руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, учитывая состояние здоровья осуждённых, а также в целях развития отношений Республики Беларусь со Святым Престолом", — заявила пресс-секретарь.

В июне после визита спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Лукашенко помиловал 14 осуждённых, включая оппозиционера Сергея Тихановского, а в июле — ещё 16 человек.

В сентябре Лукашенко подписывал указы о помиловании дважды. 11 сентября из тюрем вышли 52 человека. Среди них оказались известные политзаключённые — журналист Белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик, философ Владимир Мацкевич, анархист Николай Дедок, активист Дмитрий Дашкевич. Также на свободу вышла группа журналистов телеканала "Белсат" и 14 иностранных граждан.

16 сентября Лукашенко помиловал ещё 25 заключённых. Среди них были осуждённые статьям "экстремистской направленности". Как правило, по таким статьям в Республике Беларусь преследуют политических активистов.

Лукашенко анонсировал новые переговоры с представителями США в декабре.