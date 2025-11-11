Минск признал "экстремистскими" все соцсети Тихановского

Власти Беларуси признали "экстремистскими" сайт и все соцсети оппозиционного политика Сергея Тихановского. Такое решение принял суд Центрального района Минска, сообщает во вторник Белорусская служба Радио Свобода.

"Экстремистскими" признаны, в частности, личный сайт Сергея Тихановского, а также его аккаунты в телеграме, твиттере, фейсбуке, ютубе и инстаграме. За подписку на "экстремистские" ресурсы и лайки таких материалов в Беларуси грозит уголовное преследование.

Ранее, в конце октября суд в Беларуси признал "экстремистским" тикток-аккаунт Тихановского, отмечает Настоящее время.

Сергей Тихановский — белорусский блогер, автор и ведущий YouTube- и Telegram-каналов "Страна для жизни", один из самых известных бывших белорусских политзаключенных.

Власти Беларуси начали преследовать блогера с того момента, когда он в 2020 году выдвинул свою кандидатуру на пост президента Беларуси, занимаемый многие годы Александром Лукашенко. ЦИК Беларуси отказал Тихановскому в регистрации, а сотрудники силовых структур его вскоре задержали, якобы за организацию массовых беспорядков (ими был признан сбор подписей в поддержку Тихановского).

В декабре 2021 года, после массовых протестов в Беларуси против режима Лукашенко из-за, как утверждает оппозиция, фальсификации результатов выборов, Тихановский был приговорен к 18 годам лишения свободы по статьям об организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе ЦИК, а также организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. В тюрьме в Беларуси его, по ряду сведений, держали в пыточных условиях без связи с родными. Его жену, политика Светлану Тихановскую, вынудили из страны уехать.

21 июня 2025 года Сергей Тихановский был освобожден вместе с ещё несколькими десятками белорусских политзаключенных после визита в Беларусь спецпредставителя президента США Кита Келлога и его встречи с Лукашенко. Тихановского, как и остальных освобожденных, из Беларуси выслали.