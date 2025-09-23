В Польше задержали 20 человек по делу о продаже автомобилей в обход санкций

В Польше задержали 20 человек по делу о продаже около 600 автомобилей класса "люкс" в Беларусь и Россию в обход санкций. Об этом сообщает Центральное бюро расследований полиции Польши.

Утверждается, что группа действовала в Польше, Чехии, Литве, Германии и других европейских странах в период с 2021 по 2025 год. Ее члены использовали подставные компании, которые в свою очередь создавали другие фирмы, что позволяло им проводить операции и скрывать свою преступную деятельность.

Они приобретали автомобили класса "люкс" в автосалонах, включая BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover. Затем автомобили перепродавались другим компаниям и распределялись между покупателями в странах ЕС. Оттуда они перевозились обратно в Польшу и, в конечном итоге, продавались в Россию и Беларусь, в основном через белорусские, азербайджанские и казахстанские компании.

Кроме того, утверждается, что компании, подконтрольные членам группировки, получили необоснованный возврат НДС на сумму более 40 миллионов злотых (11 миллионов долларов).

Им предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, выписке фиктивных счетов-фактур НДС, отмывании денег и обходе санкций. Трех человек также обвиняют в руководстве преступной группой - их суд арестовал на три месяца.