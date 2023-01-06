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Лукашенко посетил российских военных на полигоне вблизи Украины

Лукашенко в Брестской области 6 января

Минобороны Беларуси сообщило в пятницу о прибытии очередного эшелона с военной техникой для совместной с Россией группировки войск.

"В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства
продолжается наращивание региональной группировки сил Республики
Беларусь и Российской Федерации", - отметили в оборонном ведомстве. На кадрах, опубликованных пресс-службой министерства, показаны военные
тентованные грузовики марок КАМАЗ и Урал, отмечает "Интерфакс".

Одновременно сообщается о приезде 6 января авторитарного руководителя Беларуси Александра Лукашенко на Обуз-Лесновский полигон в Брестской области, граничащей с Украиной и Польшей. На этом полигоне размещена одна из российских частей. "Общее дело делаем", - цитирует РБК слова Лукашенко после того, как российский офицер представил ему доклад о завершении слаживания частей и соединений совместной группировки, в том числе об учениях мотострелковых и танковых подразделений, частей спецназа и ПВО.

До этого Минобороны Беларуси заявляло о наращивании совместной региональной группировки войск, и что в страну прибывает личный состав, вооружение, российская военная и специальная техника.

  • Белорусское руководство во главе с Лукашенко считается одним из главных союзников России, армия которой вторглась в Украину в феврале прошлого года. Москва использует белорусскую территорию для нанесения ударов по Украине с начала вторжения. Кроме того, с белорусской территории российские военные вели наступление на Киев в феврале-марте.
  • В связи с наращиванием совместной группировки военные эксперты не исключают, что Москва может готовить второй этап вторжения в Украину - на этот раз при непосредственном участии белорусских соединений.
  • В связи с поддержкой действий Москвы страны Запада ввели против Беларуси санкции, хотя и менее жёсткие, чем против России.

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