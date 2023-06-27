Лукашенко: Пригожин находится на белорусской территории

Александр Лукашенко сообщил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится на белорусской территории, сообщает информагентство БелТА.

"Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем", — рассказал Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу в Минске. Лукашенко уточнил, что за нахождение в стране ЧВК будет платить самостоятельно.

Белорусский авторитарный лидер также отметил, что сотрудничеством с подразделениями ЧВК "Вагнер" интересовался глава Минобороны страны Виктор Хренин. "Я согласен. Разговаривай с ними", — добавил Лукашенко.

Ранее сегодня стало известно, что бизнес-джет, которым пользуется Пригожин, совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском, но прдтверждения о том, что на борту находится глава ЧВК не было. О том, что сам Пригожин "уйдёт в Беларусь", ещё в субботу говорил представитель Кремля Дмитрий Песков.