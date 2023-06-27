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Лукашенко: Пригожин находится на белорусской территории

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко сообщил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится на белорусской территории, сообщает информагентство БелТА.

"Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем", — рассказал Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу в Минске. Лукашенко уточнил, что за нахождение в стране ЧВК будет платить самостоятельно.

Белорусский авторитарный лидер также отметил, что сотрудничеством с подразделениями ЧВК "Вагнер" интересовался глава Минобороны страны Виктор Хренин. "Я согласен. Разговаривай с ними", — добавил Лукашенко.

Ранее сегодня стало известно, что бизнес-джет, которым пользуется Пригожин, совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском, но прдтверждения о том, что на борту находится глава ЧВК не было. О том, что сам Пригожин "уйдёт в Беларусь", ещё в субботу говорил представитель Кремля Дмитрий Песков.

  • В пятницу, 23 июня, создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о якобы нанесённых по тылам "Вагнера" ракетных ударах со стороны регулярной армии России. После этого он объявил, что 25 тысяч бойцов "Вагнера" отправляются в вооружённый поход на Москву, чтобы привлечь к ответственности руководство Министерства обороны России.
  • За сутки колоннам ЧВК "Вагнер" удалось фактически взять под контроль Ростов-на-Дону и военные объекты в Воронеже.
  • К вечеру субботы после переговоров между Пригожиным и авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко продвижение колонн "Вагнера" к Москве было остановлено.
  • В понедельник, 26 июня, президент России Владимир Путин в своём обращении к россиянам заявил, что бойцов ЧВК попытались использовать втёмную. При этом Путин поблагодарил наёмников, которые "приняли единственно правильное решение" и "остановились у последней черты". Он предложил им заключить контракт с Минобороны России, вернуться к родным или уйти в Беларусь.

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Последствия мятежа "вагнеровцев"
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Последствия мятежа "вагнеровцев"

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Последствия мятежа "вагнеровцев"

Реакция на "поход" Пригожина


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