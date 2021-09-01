Лукашенко: Россия передаст Беларуси самолеты, вертолеты и С-400

Александр Лукашенко в среду заявил о достигнутой с Кремлём договорённости, в соответствии с которой Россия поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, а также средства противовоздушной обороны, среди которых могут быть зенитно-ракетные комплексы С-400.

По его словам, соответствующее распоряжение он подписал во вторник. Лукашенко сказал, что речь идёт о "самом современном оборудовании". Белорусский авторитарный руководитель сообщил, что окончательный перечень вооружений, которые Москва передаст Минску, будет согласован после проведения совместных российско-белорусских учений "Запад-2021".

Стратегические маневры пройдут с 10 по 16 сентября. По данным Минобороны России, в них примут участие около 200 тысяч военнослужащих, а также до 760 единиц техники и 15 кораблей.

9 сентября состоится очередная встреча Лукашенко с Владимиром Путиным в Москве. Как заявил накануне белорусский посол в Москве Владимир Семашко, стороны подпишут ряд "дорожных карт" по интеграции России и Беларуси. Впоследствии, однако, его слова опровергли в посольстве. Сам Лукашенко говорит, что подписание документов может состояться в октябре-ноябре.

В июле Лукашенко утверждал, что необходимости размещать военные базы России на территории Беларуси нет, однако допускал переброску российских войск в случае необходимости. Он заявлял, что его администрация может поставить "под ружьё" до полумиллиона человек.

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