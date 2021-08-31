В Беларуси обвинение запросило для Колесниковой и Знака 12 лет колонии

В Беларуси гособвинение запросило 12 лет колонии для участников Координационного совета оппозиции Максима Знака и Марии Колесниковой.

Об этом агентству БелаПАН сообщили адвокаты обвиняемых. В суде идут прения сторон.

Сообщения нескольких изданий и телеграм-каналов о уже вынесенном приговоре Знаку и Колесниковой не соответствуют действительности, сказал в комментарии "Медиазоне" адвокат Колесниковой Владимир Пыльченко.

Закрытый суд над координатором штаба бывшего главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико на выборах 2020 года Марией Колесниковой и юристом штаба Максимом Знаком начался 4 августа. Подсудимых обвиняют в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.

Мария Колесникова была взята под стражу 8 сентября. На следующий день задержали Максима Знака. Правозащитники признали обоих политическими заключенными.