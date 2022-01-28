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Лукашенко заявил о возможности войны в Европе в двух случаях

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко, которого Запад не признаёт легитимно избранным президентом Беларуси, заявил, что есть две причины, по которым в Европе может начаться реальная война – это прямая агрессия против Беларуси или против союзной официальному Минску России.

"Если в отношении нашей страны будет совершена агрессия. Здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю", - подчеркнул Лукашенко, выступая в пятницу с речью перед белорусскими законодателями и официальными лицами.

Минск и Москва, как отмечает Reuters, планируют провести в будущем месяце совместные военные учения в Беларуси. В западных странах предстоящие манёвры вызывают обеспокоенность на фоне информации о возможной подготовки Москвой вооруженного вторжения на территорию Украины и переброске Россией в районы вблизи украинских границ до ста тысяч своих военнослужащих.

По словам Лукашенко, совместные белорусско-российские учения призваны показать, какие силы необходимы для того, чтобы прикрыть "южный фланг".

В четверг пресс-служба Белого дома распространила сообщение, что президент США Джо Байден предупредил о предполагаемом начале российской операции в Украине уже в феврале.

Ранее Вашингтон предупредил режим Лукашенко, что он тоже столкнётся с "решительным ответом", если окажет содействие Москве в военных действиях в Украине. "Если вторжение будет происходить с территории Беларуси, и если российские войска будут дислоцироваться в Беларуси на постоянной основе, то НАТО возможно придётся пересмотреть позиции своих собственных сил в странах, граничащих с Беларусью", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Помимо наращивания Россией военной мощи вблизи Украины Запад указывал и на проведение Москвой всё новых наземных и морских учений.

"Напряжённость усиливается. Россия продолжает наращивать военную мощь. И мы видим всё больше войск не только в Украине и вокруг неё, но теперь также и в Беларуси, где Россия размещает тысячи солдат, сотни единиц авиатехники, системы противовоздушной обороны S-400 и множество других передовых средств. Всё это происходит под прикрытием учений, но значительно интегрирует российские и белорусские силы. И это очень боеспособные силы", - заявил на днях глава НАТО Йенс Столтенберг.

Москва обвинения в агрессии в отношении Украины и планы вторжения отрицает, обвиняя в создании напряженности в регионе США и НАТО. В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "если ситуация зависит от России, то войны не будет".

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