Число белорусских политзаключённых превысило тысячу. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

В обновлённом списке правозащитников девять человек, осуждённые за оскорбление Александра Лукашенко или других представителей власти. Трое осуждены по статье о разжигании вражды.

Правозащитники призвали прекратить преследование всех политзаключённых и освободить их.

В августе 2020 года, после выборов белорусского президента, ЦИК объявил победителем авторитарного лидера Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. В Минске и других городах начались протесты, которые были жестоко подавлены властями. Возбуждено более тысячи уголовных дел, десятки людей, включая лидеров оппозиции, получили длительные тюремные сроки.

Западные страны не признают Лукашенко легитимным главой государства. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций. Сам Лукашенко обвинения в преследовании политических соперников и нарушениях прав человека категорически отрицает.

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