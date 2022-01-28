Байден и Зеленский провели второй с начала года телефонный разговор

Президент США Джо Байден провёл новый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого подтвердил готовность Вашингтона и его союзников к "решительному ответу" в случае российского вторжения на украинскую территорию.

Среди прочего Байден сказал Зеленскому, что Соединённые Штаты изучают дополнительную макроэкономическую поддержку Киеву. Это связано со стремлением помочь украинским властям справиться с финансовой ситуацией, которая ухудшилась из-за опасений по поводу войны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Владимир Зеленский написал в Твиттере, что у него была продолжительная телефонная беседа с Джо Байденом, за время которой они обсудили недавние дипломатические усилия с целью деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. "Я поблагодарил президента Байдена за продолжающуюся военную помощь. Мы также обсудили возможности для финансовой поддержки Украины", - отметил Зеленский на своей странице в Твиттере.

Как отмечает "РБК Украина", этот телефонный звонок стал уже вторым за январь и третьим за последние два месяца. Интенсивность переговоров связана, прежде всего, с информацией о переброске Россией к границе с Украиной до ста тысяч своих военных. На Западе говорят об угрозе полномасштабного российского вторжения.

В четверг американский президент Джо Байден, по информации его пресс-службы, предупредил, что существует "отчётливая вероятность" начала российского наступления на Украину в следующем месяце, то есть в феврале.

Москва тем временем заявляет, что видит мало оснований для оптимизма в вопросе урегулирования кризиса после того, как США отвергли её основные требования по так называемым гарантиям безопасности.

Письменные ответы на российские предложения Соединённые Штаты и отдельно НАТО передали Москве 26 января. Западные союзники подчеркнули важность диалога с Москвой и решения спорных вопросов путём дипломатии, но они не поддержали основное требование Москвы – отказаться от расширения НАТО на восток и перспектив принятия в эту организацию Украины и других бывших советских республик.