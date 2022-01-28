Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Байден и Зеленский провели второй с начала года телефонный разговор

Байден и Зеленский на переговорах в Вашингтоне в сентябре прошого года

Президент США Джо Байден провёл новый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого подтвердил готовность Вашингтона и его союзников к "решительному ответу" в случае российского вторжения на украинскую территорию.

Среди прочего Байден сказал Зеленскому, что Соединённые Штаты изучают дополнительную макроэкономическую поддержку Киеву. Это связано со стремлением помочь украинским властям справиться с финансовой ситуацией, которая ухудшилась из-за опасений по поводу войны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Владимир Зеленский написал в Твиттере, что у него была продолжительная телефонная беседа с Джо Байденом, за время которой они обсудили недавние дипломатические усилия с целью деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. "Я поблагодарил президента Байдена за продолжающуюся военную помощь. Мы также обсудили возможности для финансовой поддержки Украины", - отметил Зеленский на своей странице в Твиттере.

Как отмечает "РБК Украина", этот телефонный звонок стал уже вторым за январь и третьим за последние два месяца. Интенсивность переговоров связана, прежде всего, с информацией о переброске Россией к границе с Украиной до ста тысяч своих военных. На Западе говорят об угрозе полномасштабного российского вторжения.

В четверг американский президент Джо Байден, по информации его пресс-службы, предупредил, что существует "отчётливая вероятность" начала российского наступления на Украину в следующем месяце, то есть в феврале.

Москва тем временем заявляет, что видит мало оснований для оптимизма в вопросе урегулирования кризиса после того, как США отвергли её основные требования по так называемым гарантиям безопасности.

Блинкен: "Мы можем только учитывать факты и историю"
Embed
Блинкен: "Мы можем только учитывать факты и историю"

No media source currently available

0:00 0:02:23 0:00
Скачать медиафайл

Письменные ответы на российские предложения Соединённые Штаты и отдельно НАТО передали Москве 26 января. Западные союзники подчеркнули важность диалога с Москвой и решения спорных вопросов путём дипломатии, но они не поддержали основное требование Москвы – отказаться от расширения НАТО на восток и перспектив принятия в эту организацию Украины и других бывших советских республик.

  • Москва отрицает планы вторжения в Украину и обвиняется в создании напряжённости в регионе США и НАТО. Страны Запада заявляют, что, если крупномасштабная военная операция начнётся, то они наложат на Россию "небывалые" санкции.
  • На днях Североатлантический Союз заявил, что укрепит свои силы сдерживания в Балтийском море и Восточной Европе. В Вашингтоне сообщили о переводе в режим повышенной готовности 8,5 тысяч своих военнослужащих для их потенциального размещения в Европе и укрепления восточного фланга НАТО. США и ряд других стран-членов НАТО организовали поставку Украине военного снаряжения и оружия, включая противотанковые ракеты, на случай обострения обстановки.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG