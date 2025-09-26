Лукашенко хочет обсудить с Зеленским окончание "этой непонятной войны"

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко заявил о желании встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить с ним пути завершения войны в Украине.

После многочасовых переговоров в пятницу с президентом России Владимиром Путиным в интервью сотруднику ВГТРК Павлу Зарубину Лукашенко сказал (цитата по РБК): "Я вот хотел бы с ним [Зеленским] просто поговорить, <...> у меня есть что ему сказать... Владимиру Александровичу надо успокоиться — есть на столе хорошее предложение. С президентом Путиным обсуждали, не стану говорить — президент сам скажет. Хорошее предложение".

"Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. В начале "СВО" говорил — нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся — будет плохо всем", — отметил Лукашенко.

Он также сказал, что Зеленскому нужно согласиться на "выгодные условия", переданные Путиным президенту США Дональду Трампу во время их августовской встречи на Аляске, иначе Зеленский рискует "потерять всю Украину". Лукашенко указал, что вместе с Путиным слушал доклад российского Генштаба о продвижении армии, которую дальше "будет трудно остановить".

Согласно публикациям в СМИ, на Аляске Путин предлагал заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях и вернуть Украине захваченные территории в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях в случае, если Киев передаст России подконтрольные ему территории Донбасса. Украина отвергла это предложение как совершенно неприемлемое.

Какого-либо серьезного изменения линии фронта в Украине в последние месяцы не зафиксировано, а ВСУ даже удалось освободить более 150 квадратных километров захваченных российской армией территорий.







