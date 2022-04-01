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Любовь Сумм заподозрили в агитации против действий армии РФ

В протоколе об административном правонарушении, который составили на задержанную накануне в Москве литературоведа Любовь Сумм, говорится, что она демонстрировала средство наглядной агитации, "привлекая тем самым внимание неограниченного круга лиц".

Об этом в пятницу написала на своей странице в фейсбуке правозащитника Елена Санникова.

Кандидат филологических наук, литературовед и переводчица Любовь Сумм была задержана на Пушкинской площади. Стоя там, она читала вслух стихотворение Некрасова "Внимая ужасам войны", которое входит в школьную программу.

В полиции отметили, что это стихотворение было написано в последние годы Крымской войны под впечатлением от "Севастопольских рассказов" Толстого: "Указанные произведения содержат идеологию свержения власти, критику правящего режима за оправдание насилия…". "Таким образом использованное О.Б. Сумм средство наглядной агитации направлено на негативное отношение к проводимой военной операции Вооруженных Сил РФ", - отмечается в протоколе, на который ссылается Елена Санникова.

В комментариях под постом правозащитница указывает, что Сумм отпустили из полиции с протоколом, и теперь ей предстоит суд.

После российского вооружённого вторжения на территорию Украины 24 февраля власти России ввели новый закон об административном и уголовном наказании за "дискредитацию действий российской армии" и "публичном распространении заведомо ложной информации" о российских военных. Обвиняемым по этим статьям грозят как крупные штрафы, до 50 тысяч рублей, так и лишение свободы сроком до 15 лет. Возбуждены уже десятки таких дел.

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