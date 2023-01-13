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МАГАТЭ установит постоянные миссии на всех АЭС Украины

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что со следующей недели на всех атомных электростанциях Украины будут постоянно находиться эксперты МАГАТЭ. Он намерен сам посетить их все, чтобы запустить работу миссий.

В каждой из миссий будут работать по два международных эксперта. Ранее постоянное присутствие МАГАТЭ поддерживалось только на Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российских сил: там работают четыре специалиста ведомства.

Сотрудники МАГАТЭ - эксперты по ядерной безопасности - будут следить за ситуацией на электростанциях, за состоянием их оборудования, оценивать возможные риски, оказывать персоналу техническую поддержку и информировать штаб-квартиру ведомства о положении дел.

"Впереди второй год этой трагической войны, и мы будем по-прежнему прикладывать все силы, чтобы избежать опасности серьёзных атомных аварий, которые принесли бы ещё больше разрушения и страданий Украине, и не только ей," - сказал Гросси.

В ходе своего визита в Украину на следующей неделе глава МАГАТЭ намерен встретиться в представителями правительства и обсудить перспективы создания безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС. Затем, по его заявлению, он намерен посетить Россию и провести переговоры с российскими чиновниками. Он выражал надежду, что сможет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встречи с Гросси в рабочем графике Путина пока нет.

  • В Украине работают пять атомных электростанций: Ровенская, Хмельницкая, Южноукраинская, частично выведенная из эксплуатации Чернобыльская и Запорожская (сейчас под контролем России). На 2021 год они вырабатывали 55% всего электричества страны.
  • После начала военного вторжения России в Украину станции подвергаются артиллерийским обстрелам. МАГАТЭ и мировое сообщество многократно выражали беспокойство, что обстрелы могут привести к авариям с утечками радиации.

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