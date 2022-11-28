На ЗАЭС не пускают работников, не подписавших контракт с Росатомом

На Запорожскую атомную электростанцию, территория которой сейчас находится под контролем российских войск, не допускают сотрудников, не подписавших договор с новым, российским работодателем - корпорацией "Росатом". Ранее у них были контракты с украинским "Энергоатомом".

Как сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, препятствовать входу работников, не оформленных у назначенной Россией администрации, начали утром в понедельник. "Росатом" пока не прокомментировал ситуацию.

Подписывать новые договора с российским работодателем многие сотрудники электростанции отказываются. В случае, если ЗАЭС вернётся под контроль Украины, они могут быть обвинены в коллаборационизме с противником, а учитывая стратегическую значимость объекта - и в государственной измене. Тогда им может грозить уголовное преследование.

В воскресенье президент "Энергоатома" Пётр Котин заявил о появившихся свидетельствах того, что российские военные могут покинуть территорию ЗАЭС в обозримом будущем; пока они продолжают использовать атомную станцию в качестве военной базы.