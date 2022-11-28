На ЗАЭС не пускают работников, не подписавших контракт с Росатомом

На Запорожскую атомную электростанцию, территория которой сейчас находится под контролем российских войск, не допускают сотрудников, не подписавших договор с новым, российским работодателем - корпорацией "Росатом". Ранее у них были контракты с украинским "Энергоатомом".
Как сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, препятствовать входу работников, не оформленных у назначенной Россией администрации, начали утром в понедельник. "Росатом" пока не прокомментировал ситуацию.
Подписывать новые договора с российским работодателем многие сотрудники электростанции отказываются. В случае, если ЗАЭС вернётся под контроль Украины, они могут быть обвинены в коллаборационизме с противником, а учитывая стратегическую значимость объекта - и в государственной измене. Тогда им может грозить уголовное преследование.
В воскресенье президент "Энергоатома" Пётр Котин заявил о появившихся свидетельствах того, что российские военные могут покинуть территорию ЗАЭС в обозримом будущем; пока они продолжают использовать атомную станцию в качестве военной базы.
- Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после вторжения в Украину. С тех пор Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Последний раз территорию АЭС обстреляли 19–20 ноября. Эти обстрелы, отмечает МАГАТЭ, стали едва ли не самыми сильными с начала войны. Специалисты агентства не могут определить, кто именно подвергает станцию обстрелам. МАГАТЭ призывает к выводу российских войск с территории станции и её демилитаризации.
- Неделю назад назад эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотра Запорожской АЭС после обстрелов 19–20 ноября обнаружили нерадиоактивную утечку из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов. При этом непосредственной угрозы ядерной безопасности не выявлено, несмотря на обширные повреждения станции, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
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