Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На ЗАЭС не пускают работников, не подписавших контракт с Росатомом

На Запорожскую атомную электростанцию, территория которой сейчас находится под контролем российских войск, не допускают сотрудников, не подписавших договор с новым, российским работодателем - корпорацией "Росатом". Ранее у них были контракты с украинским "Энергоатомом".

Как сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, препятствовать входу работников, не оформленных у назначенной Россией администрации, начали утром в понедельник. "Росатом" пока не прокомментировал ситуацию.

Подписывать новые договора с российским работодателем многие сотрудники электростанции отказываются. В случае, если ЗАЭС вернётся под контроль Украины, они могут быть обвинены в коллаборационизме с противником, а учитывая стратегическую значимость объекта - и в государственной измене. Тогда им может грозить уголовное преследование.

В воскресенье президент "Энергоатома" Пётр Котин заявил о появившихся свидетельствах того, что российские военные могут покинуть территорию ЗАЭС в обозримом будущем; пока они продолжают использовать атомную станцию в качестве военной базы.

  • Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после вторжения в Украину. С тех пор Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Последний раз территорию АЭС обстреляли 19–20 ноября. Эти обстрелы, отмечает МАГАТЭ, стали едва ли не самыми сильными с начала войны. Специалисты агентства не могут определить, кто именно подвергает станцию обстрелам. МАГАТЭ призывает к выводу российских войск с территории станции и её демилитаризации.
  • Неделю назад назад эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотра Запорожской АЭС после обстрелов 19–20 ноября обнаружили нерадиоактивную утечку из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов. При этом непосредственной угрозы ядерной безопасности не выявлено, несмотря на обширные повреждения станции, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG