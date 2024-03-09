Эммануэль Макрон готов послать войска в Украину. Европа просыпается?
Юлия Навальная зовет граждан на избирательные участки. Владимир Милов об акции "Полдень против Путина".
Россия без Оскара и против Американской киноакадемии. Александр Роднянский о том, сделает ли Россия свой Болливуд.
Операция "Новая элита России" продолжается. Дума готовит закон для подследственных: из СИЗО, минуя тюрьму, – прямиком на фронт.
Мумин Шакиров подводит итоги недели с немецким политологом Андреасом Умландом, а также с (признанными Минюстом РФ "иноагентами") политиком Владимиром Миловым, историком Александром Штефановым, кинопродюсером Александром Роднянским и исполнительным директором движения "Русь сидящая" Ольгой Романовой.
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