Заключенных убивают? Эфир в 21:05

Заключенных убивают? Подозрительные смерти в российских тюрьмах.
Переработки и мизерные зарплаты. Как руководство больниц исполняет указы Путина.
Потерпевших не спрашивают. Помилованные убийцы возвращаются с войны и снова убивают
Подозрительные смерти в российских тюрьмах. Протесты фельдшеров. Помилованные убийцы и родственники их жертв
Заключенных убивают? Подозрительные смерти в российских тюрьмах.
Переработки и мизерные зарплаты. Как руководство больниц исполняет указы Путина.
Потерпевших не спрашивают. Помилованные убийцы возвращаются с войны и снова убивают
Форум