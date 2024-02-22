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Заключенных убивают? Эфир в 21:05

Митинг у посольства России в Ереване 16 февраля 2024
Митинг у посольства России в Ереване 16 февраля 2024

Подозрительные смерти в российских тюрьмах. Протесты фельдшеров. Помилованные убийцы и родственники их жертв

Заключенных убивают? Подозрительные смерти в российских тюрьмах.

Переработки и мизерные зарплаты. Как руководство больниц исполняет указы Путина.

Потерпевших не спрашивают. Помилованные убийцы возвращаются с войны и снова убивают

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