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Макрон готов дать убежище во Франции журналистке "Первого канала"

Акция Марины Овсянниковой в эфире "Первого канала", 14 марта 2022 года

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности предоставить редактору "Первого канала" Марине Овсянниковой убежище во Франции. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Макрон намерен обсудить дело Овсянниковой с президентом России Владимиром Путиным.

14 марта Овсянникова на несколько секунд ворвалась в прямой эфир выпуска новостей с плакатом против войны с Украиной. Перед акцией журналистка записала видеообращение, в котором осудила действия российской армии на территории соседней страны.

За ролик Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей. Суд признал её виновной в организации несогласованной публичной акции.

За акцию в эфире в отношении журналистки проводится проверка по новой уголовной статье о распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии.

ООН призвала российские власти не подвергать Овсянникову репрессиям.

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