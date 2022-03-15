Россия откажется от участия в Европейском суде по правам человека

Россия уведомила Совет Европы о выходе из организации, сообщил 15 марта бывший вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета, депутат Госдумы Пётр Толстой. После выхода российские граждане не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека, а Москва не будет связана обязательствами отказаться от смертной казни.

Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. В конце февраля организация приостановила членство Москвы из-за вторжения российской армии на территорию Украину. После этого российский МИД заявил, что страна не будет участвовать в работе Совета.

Ранее во вторник Парламентская ассамблея Совета голосовала за рекомендацию исключить Россию. В пояснительной записке отмечалось, что исполнение Россией решений и временных мер ЕСПЧ неэффективно.

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Исправление — в первоначальном варианте новости Пётр Толстой был назван вице-спикером ПАСЕ. На самом деле он не был переизбран на эту должность.