Мамут отверг сообщение "Медузы" об открытии им "либерального СМИ"

Российский миллиардер Александр Мамут, бывший совладелец "Рамблера" и владелец изданий Газета.ру и Лента.ру, отверг сообщение "Медузы" о том, что он планирует открыть либеральное медиа в Европе.

"Как и раньше, когда "Медуза" писала обо мне, эта новость — провокационная, беспримесная ложь, преследующая единственную цель — отомстить мне за досрочное прекращение трудового договора с Галиной Тимченко (бывший главный редактор Ленты.ру и основатель "Медузы" — прим. РС) в 2014 году с выплатой ей вознаграждения только за год вперед", — заявил Мамут в разговоре с Лентой.ру.

По словам Мамута, после продажи холдинга Rambler в 2020 году он не собирался запускать новое СМИ.

Свой отъезд из России, о котором вчера также писала "Медуза", бизнесмен не прокомментировал. По данным "Медузы", после нападения России на Украину Мамут покинул страну и, по словам собеседников, живёт сейчас попеременно в Великобритании и Франции.

Александр Мамут с 2018 года находится под санкциями США, но в европейские санкционные списки включён не был - даже после начала полномасштабной войны. Мамут присутствует в составленном Фондом борьбы с коррупцией так называемом списке 6000 коррупционеров и разжигателей войны (соратники Алексея Навального обвиняют его в "политической коррупции").

Один из источников "Медузы" в окружении Мамута сообщил, что миллиардер очень боится попасть под западные санкции и очень хочет стать "хорошим русским". Для этого бизнесмен якобы хочет создать медиа, которое должно "продвигать либеральную повестку".

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